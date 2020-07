"A pasarela de Marineda di moito máis que as palabras de Feijóo, é unha metáfora perfecta"

Mercedes Queixas, cunha caixa co logotipo do BNG.

Que balance fai da xestión da Xunta na Coruña nos últimos catro anos?

Absolutamente negativo. Realmente hai unha falta de balance que poder presentar tanto á cidade como á comarca. Hai unha ausencia de realidade que confirme as palabras e esas maquetas tan ostentosas que Feijóo gusta tanto de presentar e eses macroproxectos dos que é tan seguidista pero que cando pasan os anos non se desenvolven. O señor Feijóo en once anos non foi quen de crear con investimento público unha praza pública de residencias de maiores e unha praza de educación infantil, de poñer en marcha unha política pública de vivenda, de apoiar un sector económico fundamental como é o comercio local e de fixar unha folla de ruta para axudar aos autónomos.

Pero o Partido Popular di que a Xunta é a administración que máis inviste na Coruña.

Están moi afeitos a vivir na permanente mentira. Agradécese moito escoitar as palabras, pero agradécese máis contrastalas cos feitos que son os que lles dan credibilidade. Os únicos feitos que vemos é que Feijóo se arroga investimentos, traballo e obras que son competencia doutras administracións, ben sexa a Autoridade Portuaria ou o Goberno central. Iso demostra unha claudicación das súas responsabilidades, funcións e competencias. A estas alturas xa non son cribles as mensaxes de Feijóo, quedan sempre no baleiro e nos titulares desas campañas mediáticas ás que está afeito. No orzamento de 2020, os investimentos para A Coruña per cápita son a metade do resto de Galicia, cando ten un peso demográfico e produtivo moito máis importante, polo que hai unha desatención absoluta. A única obra da Xunta foi unha pasarela que ademais mete á xente nun centro comercial privado, cando sabemos que nesta cidade ese sistema non funciona. E ademais, unha pasarela na que aos cinco meses xa houbo que investir para amañala, polo que é unha metáfora perfecta que di moito máis que as palabras de Feijóo.

Que hai que facer para que as infraestruturas na Coruña dende hai anos saian adiante?

Esa situación demostra a incapacidade de Feijóo para o diálogo e a conciliación de consensos. É algo que xa ten demostrado que non é quen de facer ou de que non ten vontade de facer. Para sacar adiante proxectos importantes tes que contar con colaboracións e Feijóo está afeito aos seus propios monólogos e a que todo o mundo o escoite a el. Pero esa non é a realidade da sociedade, na que se intenta chegar a acordos que permitan construír colectivamente. O proxecto do BNG é sempre de construción colectiva, de escoita activa, de conversa, de diálogo e de chegar a consensos para dar pasos adiante.

O BNG foi moi crítico coa exclusión do Concello do protocolo sobre os terreos do porto asinado por Estado e Xunta. Teñen que estar presentes todas as administracións nestes proxectos?

Sempre. Se cada administración ten as súas obrigas, hai que cumprir con elas. E hai que ter sempre unha mentalidade propositiva, que é o que facemos no BNG cando hai un problema ou necesidade que atender, como se ve nos concellos onde temos responsabilidades de goberno, nas deputacións e no Parlamento. Viuse nesta pandemia como a nosa candidata, Ana Pontón, sempre puxo enriba da mesa propostas de colaboración que, por certo, sempre foron absolutamente silenciadas ou non escoitadas por Feijóo.

Que solución daría o BNG á débeda do porto?

O que sempre mantivemos é a necesidade da condonación da débeda, como se ten feito noutros portos. E sobre os terreos portuarios, son unha oportunidade de futuro e hai que reflexionar ben cales son as necesidades desta cidade. O que nunca se pode poñer como criterio prioritario é a especulación como xa se ten deixado entrever. É importante que esa fachada reverta na cidadanía atendendo aos servizos públicos que se precisan. Pero é tamén unha zona que precisa poñer en valor a cultura mariña e mariñeira desta cidade. Hai que valorar dunha maneira moi medida posíbel superficie construída porque A Coruña ten outras urxencias ás que hai que entender dende un goberno galego, como a perda de músculo financeiro desta cidade pola desaparición das caixas de Banco Pastor e a desindustrialización.