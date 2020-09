La oposición urge al Gobierno local a que empiece a negociar los presupuestos de 2021

Septiembre llega a su fin y las fuerzas preferentes para la negociación de los presupuestos municipales, Marea y BNG, todavía no saben nada del Gobierno local ni de sus planes. Para empezar a configurar el documento por el que se guiarán las inversiones y los gastos del próximo ejercicio. "Se hace tarde", contestó la portavoz de Marea Atlántica, María García, a preguntas de este diario.

García asegura que "no hay líneas rojas" para empezar a hablar sobre unos presupuestos que considera que tienen que ser "muy sociales" para enfrentar la situación actual de pandemia de coronavirus. El BNG urgió ayer al Gobierno local a empezar a negociar ya los presupuestos, toda vez que los compromisos firmados para la legislatura recogían que este proceso tendría que empezar en el mes de septiembre, que ya se acaba. Fuentes municipales declinaron ayer responder las preguntas de este diario sobre esta cuestión. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó sin embargo, el 8 de septiembre, que el Gobierno local no tenía un calendario fijado para el inicio de la negociación y no descartaba que no estuviesen listas para entrar en vigor en enero, tal y como esperaban los grupos con los que el PSOE firmó los acuerdos para echar a andar la legislatura.

Si Marea y BNG no saben nada de los planes del Gobierno local para 2021, tampoco el PP, que no cuenta como preferente en esta negociación. Para intentar conocer algo de los presupuestos del próximo año, el PP ha incluido un punto en la comisión de empleo para que el Gobierno local explique qué acciones y medidas de empleo y promoción económica tiene previsto incluir en el documento de 2021.

"Los presupuestos constituyen la principal herramienta que tiene en sus manos el Ayuntamiento para hacerle frente a la profunda crisis económica y social causada por la pandemia. Con unos presupuestos bien orientados, podremos generar dinamismo económico en la ciudad, y por tanto, contribuir para crear empleo y podremos también dotar de más recursos a las políticas sociales para atender prioritariamente a las personas que están en situación de exclusión social o que pueden caer en ella", dijo ayer el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que, al igual que María García, considera que "no hay tiempo que perder".

Aseguran que es hora ya "de que el Gobierno Local esclarezca cuáles son sus premisas y sus planes de cara a los presupuestos 2021 e inicie la tal efecto el proceso de diálogo y negociación con todos los grupos municipales., concluyó ayer Jorquera.

Para María García es importante también poner el foco en los incumplimientos de los compromisos firmados. Marea apunta a un "giro hacia la derecha" del PSOE con la incorporación de la concejal Mónica Martínez, que consiguió su acta como cabeza de lista de Ciudadanos, una formación que abandonó. Martínez siguió en María Pita como única integrante del Grupo Mixto hasta que hace un mes pasó a formar parte del Gobierno local, como titular del área de Deportes.

"No sabemos en qué punto está el Gobierno local, no se nos convocó. El contexto podría ser mejorable, porque tanto los acuerdos de investidura, como los de los presupuestos de 2020 no están cumplidos. Se empieza a hacer tarde y hay que poner cuestiones encima de la mesa y hablar de cumplimientos e incumplimientos", relató García, y no solo en referencia a los acuerdos del año pasado sino también a los que llegaron para firmar el plan de reactivación económica por la irrupción de la pandemia. Aseguró que Marea irá "con propuestas" y sin vetos, aunque con el convencimiento de que los presupuestos han de adaptarse al contexto actual.