La escuela de idiomas oferta clases de inglés y francés en modelo semipresencial

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) ofertará este curso un plan semipresencial para los alumnos que cursen los niveles B2-1 (intermedio) y C1-1 (avanzado) de inglés y francés. La jefa de estudios del centro, Deirdre Barry-Murphy, explica que los alumnos que se matriculen en estos cursos podrán elegir la opción de ir solo una vez a la semana a clase y completar el resto de la formación en casa, a través de la plataforma Moodle, en la que los docentes colgarán los deberes, resolverán dudas y también compartirán las partes de gramática.

"No hay libro de texto, es un programa elaborado íntegramente por los profesores de la escuela", explica la jefa de estudios, que incide en que, aunque el grueso de las clases que se imparten en el centro se hará presencialmente, cumpliendo con las medidas de seguridad de distancia e higiene, también es interesante este modelo semipresencial para las personas que no disponen de tanto tiempo para estudiar un idioma o que prefieren no desplazarse en transporte público para completar sus estudios.

Asegura que la matrícula, que solo está abierta para los alumnos que ya cursaron el curso anterior en el centro, no se ha resentido por la pandemia, sino que se ha mantenido el número de estudiantes que han decidido continuar su formación en idiomas.

No será hasta el 1 de octubre, cuando se abra la preinscripción de los alumnos que no hayan estado el año pasado en el centro cuando sepan si, finalmente, el número de alumnado total sube o baja. Después de este periodo de prematrícula se realizará el sorteo de las plazas y, desde el 21 al 30 de octubre, la matriculación de los estudiantes que no fuesen alumnos el año pasado.

Para acceder a estos módulos de formación semipresencial, si los alumnos no cursaron el nivel anterior en la Escuela de Idiomas, tendrán que acreditar que cuentan con el conocimiento de la lengua suficiente para poder acceder a estas clases.

En Culleredo, la Escuela Oficial de Idiomas amplía su oferta, con la implantación del nivel básico de alemán. La jefa de estudios explica que, si los alumnos quieren continuar con su formación, podrán abrir, en los próximos años, nuevas clases.