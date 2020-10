Coronavirus A Coruña | Sin carreras populares por el Covid-19

Las carreras populares de A Coruña correspondientes al circuito Coruña Corre 2020 no se celebrarán. El Concello ha anunciado la suspensión de estas pruebas debido a la crisis sanitaria por la segunda ola de la pandemia de coronavirus que golpea al área coruñesa y a toda Galicia en el contexto actual de una epidemia de Covid que no se detiene en España ni en el resto de Europa y que ha llevado al Gobierno central a aprobar un nuevo estado de alarma.

La Concejalía de Deportes ha informado hoy de que el Ayuntamiento devolverá la parte proporcional de las cuotas de inscripción en las seis carreras populares no celebradas, que cifran en seis, así como las cuotas íntegras de inscripción y la aportación solidaria en la X Carrera Popular Torre de Hércules #Nosqueremosvivas y en la II Andaina Solidaria. La devolución se realizará a través de la plataforma de inscripción online habilitada para las inscripciones y la aportaciones solidarias.

El Concello da Coruña adelanta que trabaja en la elaboración de un calendario de carreras populares para 2021 y tienen intención de comunicarlo "lo más pronto posible". Deportes ya advierte de que el calendario de 2021 quedará condicionado a la evolución de la crisis sanitaria. "El primer objetivo es proteger la salud pública. El siguiente es que la ciudadanía de A Coruña pueda desarrollar actividad física con las máximas garantías", explicó la edil de Deportes, Mónica Martínez, que subrayó que la situación sanitaria que estamos padeciendo impone el cumplimiento estricto de las normas que periódicamente las autoridades sanitarias estatales y autonómicas establecen.

Mónica Martínez destacó que Coruña Corre no se detiene pese a la suspensión temporal del circuito y no descarta que en 2021 se pueda mantener el circuito habitual. La concejala confía en que "con el esfuerzo de todas y todos superemos esta difícil situación lo antes posible y regresemos a la normalidad para poder llevar a cabo en 2021 una nueva edición de Coruña Corre y de las carreras más emblemáticas de la ciudad".