Alumnos del Ánxel Casal exigen recursos tecnológicos y profesorado

Alumnos del CIFP Ánxel Casal-Monte Alto han enviado un escrito a la Consellería de Educación para exigir que se dote al centro de más profesorado y recursos tecnológicos. Los estudiantes critican cómo se está desarrollando la semipresencialidad de sus clases, pues no pueden seguirlas por internet cuando se encuentran en sus casas. "El centro no tiene recursos suficientes para hacer las clases online, así que nos mandan trabajos", cuenta una de las alumnas afectadas, Candela Martínez, que explica que han hecho dos grupos burbujas y van al centro "una semana sí y una no".

Martínez señala, además, que desde que arrancó el curso no tienen profesor de Primeros Auxilios. La Xunta informa de que "ya está buscando personal para cubrir las bajas pero, al ser de la rama sanitaria, está siendo más complicado".

La falta de recursos no es lo que único que preocupa a los estudiantes, que aseguran que también hay "poco espacio", por lo que no se pueden cumplir las medidas de distanciamiento social. El Ejecutivo gallego recuerda que ha permitido, como excepción por el Covid-19, que alumnos mayores de 16 años puedan salir del centro durante el recreo. Para Candela Martínez y sus compañeros, esto no es la solución. "Ahora estamos en la calle juntos, almorzando sin mascarilla. La gente que pasa por el paseo marítimo nos ve y no entiende qué hacemos", lamenta la joven.

En el escrito enviado a Educación, cuenta la estudiante, los afectados insistieron, sobre todo, en la necesidad de mejorar las clases no presenciales. "No puede ser que los profesores tengan que explicar todo dos veces. Una semana a un grupo y la siguiente al otro", expone.

Además, los alumnos son conscientes de que "en cualquier momento" alguno tendrá que estar confinado, ya sea por estar infectado por Covid-19 o por haber mantenido contacto con un positivo. "En ese caso, una persona tendrá que estar 15 días en casa y se perderá las clases. No hay forma de seguirlas", denuncia Martínez.

Desde la dirección del centro no llegan soluciones, aunque los estudiantes creen que las mejora son "responsabilidad de la Xunta". Sin embargo, con los directivos tampoco hay mucha relación. "De casi todo nos enteramos por los profesores. Son ellos los que nos han dicho que no hay material para hacer clases por internet", dice esta alumna de Animación sociocultural.

De momento no se plantean hacer movilizaciones para conseguir lo que piden. "Primero esperaremos a ver qué responde la Xunta. A partir de ahí, decidiremos qué hacer", concluye.