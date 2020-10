Sanidade cierra A Coruña y Arteixo y anula las reuniones sociales hasta el próximo martes

La segunda ola avanza en Galicia, las restricciones van de la mano y A Coruña no escapa de ellas. Ante el crecimiento de la curva de contagios y de la presión hospitalaria y ante la llegada de un puente que invita al esparcimiento, la Xunta decidió limitar los movimientos de los coruñeses y arteixáns y recortar su vida social para hacer frente al virus con medidas quirúrgicas. El DOG se publicó de manera exprés y a las 15.00 horas entraron en vigor las restricciones, mientras los controles y las largas colas de vehículos pasaban a ser comunes en las salidas de la ciudad

El avance del coronavirus y la inminente llegada del ajetreado fin de semana de Todos los Santos empujó a Sanidade a frenar ayer de manera exprés la movilidad y las reuniones sociales en A Coruña y Arteixo, concellos con nivel 3 de alerta y nivel 2 de restricciones. Esta medida, con diferentes matices derivados de las situaciones sanitarias de cada zona, afectó desde las 15.00 horas a las siete grandes ciudades y a concellos de sus alrededores, a municipios de las comarcas de O Carballiño y Verín y a ayuntamientos como Vimianzo. El cierre perimetral de A Coruña y Arteixo y la prohibición de las reuniones de personas no convivientes en sus territorios, tanto en el ámbito privado como en el público, son los principales ejes de una decisión con salvedades, interrogantes por subsanar y que se revisará el martes.

E ¿Se puede salir o entrar en A Coruña? No, con dos excepciones. Al o desde el concello limítrofe de Arteixo, que se encuentra en la misma situación sanitaria y de restricciones y que conforma un todo a ojos del Sergas, una gran área de movilidad unida al ayuntamiento coruñés. También a cualquier otro destino, pero por una de las causas justificadas recogidas en el DOG publicado en el día de ayer.

E ¿Qué excepciones hay? La Xunta decretó que están exentas de esta limitación de movilidad las personas que se desplacen en "cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales", para asistir a "centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil," para "retornar a lugares de residencia habitual o familiar", para prestar "asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables", para acudir "a entidades financieras y de seguros o a estaciones de servicio en territorios limítrofes", para realizar "actuaciones requeridas o urgentes ante órganos públicos, judiciales o notariales", para "renovar permisos o documentación oficiales", así como para la realización de "otros trámites administrativos inaplazables, pruebas oficiales o, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad".

E ¿Se puede ir o quedar a tomar algo con unos amigos? No, quedan prohibidas las reuniones de no convivientes en el ámbito público y privado. Solo se puede acudir a locales de hostelería o cualquier otro tipo de establecimiento en compañía de personas convivientes.

E ¿Habrá más limitaciones en la hostelería? De momento no, a pesar de que hoy la Xunta hará público otro DOG con normas al respecto. Según fuentes de Sanidade, las novedades de la publicación afectarán a los concellos con nivel 3 de restricciones y el coruñés y el arteixán se encuentran un peldaño por debajo, en el 2. Les sigue afectando la prohibición de servir en barras y las limitaciones de aforo al 50% en el interior y al 75% en terraza, pero no se encuentran con la imposibilidad de atender en el interior, algo que sí ocurre en otros puntos de Galicia.

E ¿Estas medidas afectan al toque de queda? No. Se mantiene lo dictado por el Ministerio de Sanidad. No se puede estar en la calle entre las 23.00 y las 06.00 horas, salvo por causa justificada. La Xunta podía adelantar o retrasar una hora la medida, pero ha decidido no matizar lo trazado desde Madrid.

E ¿Se suspende el deporte federado? No, es una de las excepciones "siempre que se adopten las medidas previstas en los protocolos", según el DOG La Secretaría Xeral para o Deporte aclaró ayer que "no les afectan" tampoco las restricciones de movilidad ni el toque de queda, siempre que tengan un certificado de las federaciones.

E ¿Qué ocurre con el deporte no federado? Hay dudas. Con convivientes o de manera individual, no hay restricciones. Gimnasios, como Termaria, mantienen su actividad en espacios comunes con limitaciones de aforo y de actividades grupales para cinco personas bajo reserva vía telemática. Según la Xunta, no se pueden prestar servicios de entrenadores personales.

E ¿Hasta cuándo? El próximo martes se reúne el comité técnico para revaluar la situación y aliviar o endurecer las medidas, aunque Feijóo no descartaba ayer que estas medidas pasasen a ser habituales todos los fines de semana.