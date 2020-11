El BNG propone al Estado costear la deuda del Puerto con fondos para los muelles

La solución para la deuda de la Autoridad Portuaria, que alcanza los 300 millones de euros, pasa para el BNG porque el Gobierno destine una partida de ese importe que tenga por fin la transformación de los terrenos portuarios que sean liberados. Así lo planteará esta formación mediante una enmienda que presentará a los Presupuestos Generales del Estado, que su portavoz municipal, Francisco Jorquera, calificó de "vergonzosos" para las necesidades del puerto coruñés, ya que además de la ausencia de una partida para afrontar su deuda, tampoco figuran fondos para la conexión ferroviaria de Langosteira.

Para Jorquera, es posible incluir en los presupuestos los recursos que resolverían el problema financiero del Puerto "si hay voluntad política" por parte del Ministerio de Transportes, a cuyas cuentas para 2021 el BNG también presentará una enmienda para que incorpore la partida que debe financiar la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior, ya que el proyectado presentado por el Gobierno no prevé fondos para esta actuación.

Jorquera destacó que el plan para la transformación de los muelles interiores no podrá ser abordado si no se traslada la estación de mercancías de San Diego y que el proyecto para incluir a A Coruña en el corredor ferroviario europeo no tendrá viabilidad si punta Langosteira carece de una conexión con la red estatal.

El portavoz nacionalista reclamó además a la alcaldesa, Inés Rey, que inicie el proceso de constitución del consorcio sobre los terrenos del puerto que ella misma propuso, ya que en el pasado pleno municipal el Gobierno local informó que solo había propuesto al Puerto crear un grupo de trabajo sobre este asunto. Jorquera advirtió que hay que "sustituir la retórica por los hechos" concertando entrevistas con representantes de la Xunta y el Gobierno central.