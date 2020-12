El Consello de la Xunta autorizó ayer la licitación del contrato de servicio para la elaboración de los proyectos técnicos y para la dirección de las obras de la ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), con un precio máximo de casi 7,6 millones de euros.

En la valoración de las propuestas, la Xunta tendrá en cuenta que el proyecto se haga por fases, para que se puedan ir poniendo en marcha las unidades cuyas obras se vayan acabando, de modo que su funcionamiento sea progresivo y no haya que esperar al final de los trabajos para que se puedan utilizar.

La Xunta prevé “iniciar la contratación en los próximos días” de este proyecto. En total, el Gobierno autonómico prevé invertir 431 millones de euros en esta infraestructura, aunque el Concello también tendrá que hacerse cargo de una parte de los costes derivados de la puesta en marcha de la infraestructura, para ello, ambas administraciones han de firmar un convenio que establezca cuáles son los compromisos y las obligaciones de cada organismo.

La presentación de la ampliación del hospital se produjo el pasado mes de enero. En primavera, la Xunta remitió una propuesta de convenio para que el Concello lo firmase. Eso no ocurrió y es que los técnicos municipales señalaron en sus informes, emitidos en octubre, que la redacción del texto incluía un coste “desproporcionado” para el Concello, que ascendía a 22,2 millones de euros, además de que no especificaba ni plazos de ejecución ni aportación económica de la Xunta. Este primer documento solo incluía las obligaciones de las arcas municipales, desde la construcción de viales hasta llevar el bus urbano hasta este enclave.

“Saludamos con satisfacción que se haya iniciado la licitación del proyecto, algo imprescindible para poder formalizar el convenio entre Concello y Xunta. Esperamos que en pocos días se pueda celebrar una reunión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa, Inés Rey, que impulse el convenio que haga realidad una infraestructura muy importante para nuestra ciudad y su área de influencia”, dijeron ayer fuentes municipales, tras conocer la decisión del Consello de la Xunta.

Se produce también este anuncio, después de que se hayan licitado ya las obras de lo que se ha denominado Fase 0, que comenzarán a ejecutarse durante este mes y que supondrá, según indica la Xunta, la ampliación de las áreas de los servicios de urgencias, la creación de los nuevos hospitales de día, y también de nuevos espacios destinados a farmacia.

Concello y Xunta no se han puesto de acuerdo todavía de cuáles serán las obligaciones de cada Administración. Los vecinos que residen en la zona afectada, defienden la ampliación del hospital, pero no el proyecto actual, ya que borra del mapa sus viviendas y entienden que se pueden ordenar los espacios de otro modo para que ellos no resulten afectados. Feijóo incidió ayer en que primarán las propuestas que se hagan por fases.