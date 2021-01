A pesar del incremento de la entrega a domicilio potenciada por el confinamiento y de las imágenes de los contenedores llenos a rebosar, no se produjo en la planta de tratamiento de residuos de Nostián una subida de los kilos de papel y cartón que llegaban para reciclar. El último trimestre del año 2019 se cerró con la recogida de 452.660 kilos papel y cartón, 56.220 más que los que se computaron en 2020, ya en plena pandemia y con los pedidos por internet en auge. Fueron 396.440 los kilos de papel y cartón que entraron en la planta en el último trimestre del año, según los datos aportados por la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán.

La explicación a esta incongruencia entre la calle llena de furgonetas de reparto y la bajada en las toneladas de papel y cartón que entraron en Nostián es, según Fontán, la mala separación de los residuos en origen. “Esa astronómica diferencia, cuando todos hemos visto que hay mucho más cartón, fue a parar, increíblemente, a los contenedores de inorgánico y hasta de orgánico”, relata Fontán, que alerta que hay “bastante costumbre” de colocar cajas de leche o de zapatos en los contenedores amarillos cuando han de ir a los azules. Otro de los fenómenos que no ayudó a que se recogiese correctamente este material para reciclar fue el mal tiempo y es que, durante siete días en diciembre, no se pudo realizar la recogida selectiva “en condiciones normales” y, cuando eso pasa, el cartón y el papel que está fuera de los contenedores se moja y ya no sirve para reciclar, ya que tiene que entrar en la planta como material inorgánico.

Fontán justifica que el “puerta a puerta” de recogida de cartón comercial “tampoco funcionó adecuadamente”. En 2019, se recogieron 62.920 kilos de papel y cartón —en este ejercicio empezó el 7 de diciembre— y en 2020, la cifra ascendió a 49.840 —en este caso, se inició el 23 de diciembre—.

El 7 de diciembre y en Nochebuena no se registró la entrada de ningún kilo de papel y cartón, algo que la concejala tilda de “muy llamativo” y asegura que el servicio de recogida “no ha estado a la altura” y anuncia una campaña de sensibilización para los vecinos sobre la correcta separación de los residuos y la importancia de utilizar bien los contenedores.

Habrá también campañas para fomentar el “puerta a puerta” de cartón en comercios y otra centrada en las tiendas de comestibles, sobre todo, de las fruterías.

“Cuando hayamos firmado el contrato de la recogida de basuras se va a notar mucho la recogida selectiva pero los ciudadanos tienen que ayudar a que esto sea así, porque hay una cuestión que todos tenemos clara, que la venta online ha venido para quedarse”, relata Fontán.