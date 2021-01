El colectivo animalista Libera considera que el Gobierno local carece de interés por el plan municipal de colonias felinas al haber suspendido las ayudas directas que concedía a entidades para su mantenimiento y no haber contactado con ellas para exponerles sus proyectos en este campo. Libera recoge firmas en las redes sociales en contra de esta decisión del Concello que hasta ahora suma 53.000 rúbricas, según afirma

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, explicó en el pleno del pasado jueves que las ayudas directas que se concedían hasta ahora recibían reparos del interventor municipal, por lo que defendió la puesta en marcha de convenios nominativos con los colectivos que trabajan con las colonias felinas, de los que Libera dice que ninguno de ellos tiene información hasta el momento.

También critica que Fontán restase importancia al aplastamiento por un tractor de una camada de gatos en As Percebeiras porque en el lugar no existía una colonia felina, ya que entiende que ese aspecto no impide que el Concello denuncie los hechos ante la Fiscalía.