Cinesa canceló sus proyecciones en Marineda City con la llegada del nuevo año por el aumento de los contagios de coronavirus y las restricciones. Su director comercial, Toni Illa, confía en la recuperación del sector y recuerda que son necesarias “ayudas económicas” para salir adelante así como “buen contenido” para ofrecer al espectador.

¿Cuál es la situación actual de los cines?

Hemos cerrado por una razón pura y dura de negocio. Después del primer cierre, cuando reabrimos en junio, lo hicimos de manera paulatina, con tres cines porque queríamos que las medidas fueran efectivas. A partir de ahí, fuimos reabriendo con la intención de no volverlos a cerrar. Pero la situación de la evolución de la pandemia ha provocado el retraso de los grandes títulos de Hollywood. Se preveía que podían llegar en marzo y ahora ya estamos hablando de abril. Es una situación complicada porque las restricciones no favorecen.

¿Afecta el auge de las plataformas digitales?

No. Las plataformas de streaming llevaban aquí desde el 2015. Entendemos que son maneras diferentes de consumir contenido audiovisual. La experiencia del cine nada tiene que ver con estar en el salón de una casa. Son negocios complementarios. Nuestros clientes fieles también son los más grandes consumidores de streaming. Convivimos perfectamente.

¿Es necesario un rescate?

Necesitamos ayudas. Hemos recibido algunas y consideramos que son pocas, como muchos sectores. Lo que reclamamos es que nos dejen operar nuestros negocios. Desde que reabrimos en junio, no se ha detectado ningún foco en nuestro cines. Las restricciones son muy duras y hacen muy difícil el poder operar nuestro negocio de una manera correcta.

¿Cómo se presenta el futuro de los cines?

Hemos superado muchos obstáculos y barreras a lo largo del tiempo, así que esto no va a ser una excepción. Lo acabaremos superando en cuanto la pandemia, con las vacunas, se estabilice y los títulos empiecen a llegar. Todo nos indica que el negocio se va a ir recuperando. Tardará un tiempo, no será de hoy a mañana. Las encuestas nos dicen que los clientes no han perdido el interés ni el apetito por el cine. La principal de las barreras es la situación epidemiológica y la falta de estrenos, porque la motivación para que el espectador salga de su casa es el contenido.

¿Y qué se puede hacer mientras tanto?

Desde Cinesa hemos recuperado sagas antiguas, como Harry Potter o ciclos de musicales, de superhéroes, de cine español o de terror, es decir, contenido atractivo para los clientes. También pusimos en marcha iniciativas como la de poder reservar una sala para ver películas en exclusiva o para hacer una reunión o una fiesta de cumpleaños.