“El teléfono no para de sonar y hace dos días que tenemos todo lleno”, cuenta el propietario del Rompeolas y La Pulpeira del Rompeolas, Paco Fraga. El puente del Día del Padre, con sol pero frío, ha impulsado a muchos a trasladar la celebración a la calle, pues las reuniones entre no convivientes en casa están prohibidas. La hostelería alcanza así el lleno, pero con números que están “muy lejos de los de antes”, como indica Víctor Fernández, de O Garabullo.

Las reservas son continuas, una buena noticia para el sector, pero el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, recuerda que “muchos locales tienen sitio para 15 personas”. El aforo en interior es del 30% y en terraza del 50%. “Estos días se va a trabajar bastante bien, pero estamos hablando de lleno y no es tanto como antes”, reflexiona Manuela Santos, de As Lanchiñas, que asegura que “cada día es diferente”. “El sábado pasado fue una locura, pero llegó el domingo y nada. Lo hablamos con los carniceros que nos sirven y nos dicen que en todas partes es así”, comenta. as carencias na documentación son preocupantes”.

En el Mesón Os Castros hay aforo para 21 personas, pero ya no quedan mesas disponibles para el fin de semana, y el propietario, José Antonio López, desvela que ya tiene encargados “muchos pedidos para llevar”. El 19 de marzo suele ser una jornada clave para estos establecimientos, y reconoce que “por lo menos” será mejor que el año pasado. “En 2020 teníamos todo reservado cuando se decretó el estado de alarma y se nos cayó todo”, añade Fernández desde O Garabullo.

El dueño del Rompeolas, Paco Fraga, insiste en que “el 30% en interior es muy limitado” y cuenta que en fechas tan señaladas como el Día del Padre “los turnos son más largos porque la gente quiere estar de sobremesa”. Antes de la pandemia, locales como este ubicado en Riazor contaba con más de 50 comensales a la hora de la comida, pero después también se sumaba la cena. La ampliación de horario a las nueve de la noche no es la mejor solución para la hostelería. “Hasta que pase Semana Santa y ampliemos horario hasta las 22.30 las cenas no son posibles”, explica Cañete. De hecho, Fraga todavía no tiene claro si ampliar su horario o mantener el cierre a las seis de la tarde. “Porque de la otra forma hay que contratar más gente y no compensa”, concluye.

Tímida recuperación del sector hotelero

El turismo está muy limitado por las restricciones del coronavirus. A Coruña ya no tiene cierre perimetral, pero Galicia sí se mantendrá blindada desde hoy y hasta después de Semana Santa. Sin embargo, el sector hotelero empieza a tomar aire y aumenta sus reservas para este puente. Los hoteles del centro, como el Alda Galería, ha superado ya el 80% de su ocupación. El presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje (Hospeco) asegura, no obstante, que hay poco movimiento, pues estas fechas, junto a Semana Santa, suelen ser muy importantes para el sector. En plataformas de reserva de alojamiento, como Booking, se informa de que el 79% de los hoteles y apartamentos ofertados en esta web ya no están disponibles para este fin de semana.