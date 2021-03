La negativa de la Consellería de Sanidade a autorizar el baño en la zona portuaria de O Parrote llevará al Gobierno local a solicitar que efectúe análisis del agua con el fin de comprobar si reúne las condiciones necesarias. El departamento autonómico respondió este mes a la petición efectuada por el Concello en junio del año pasado acerca de la idoneidad de este lugar para tomar baños de mar que “no parece apropiada la inclusión de dicha zona de baño” entre las autorizadas debido a la posible contaminación generada por los buques, aunque no incluye ningún análisis sobre el agua.

La Autoridad Portuaria, de la que depende esa zona, muestra por su parte su disposición a autorizar el baño si se cumple la normativa sanitaria y de seguridad, al tiempo que niega la existencia de contaminación en las aguas de O Parrote. La instalación de señales en el verano de 2019 con las que se prohibía el baño suscitó la protesta de las personas que lo hacían habitualmente, que poco después lograron reunir más de un millar de firmas que exigían que se autorizase la inmersión en esas aguas.

Sanidade menciona que en esa zona existe tráfico marítimo, de forma que “la calidad del agua puede estar modificada por los lodos, aguas de sentina y residuos oleosos de las salas de máquinas de los barcos y de los equipos de purificación de los combustibles y de los lubricantes de motor procedentes de dicho tráfico”. También pone de relieve que “existen vertidos de un colector cerca de las escaleras” del paseo marítimo, por lo que considera que ambos factores “pueden suponer un riesgo para la salud de las personas usuarias”.

A esto, la consellería añade que “no existe información sobre la calidad microbiológica de estas aguas. Al margen de estos aspectos, Sanidade llama la atención sobre el hecho de que las escaleras del paseo son el único acceso al agua y que las mismas están cubiertas de “limo y algas durante toda la temporada”, lo que hace que advierta del “riesgo de caída al acceder al agua”. Otro de los problemas que aprecia es que no existe una separación física entre el tráfico marítimo y los posibles bañistas, situación que supone un peligro para la seguridad de estas personas.

El Puerto respondió a este informe que realiza análisis de sus aguas cada tres meses y los resultados sobre contaminación son siempre negativos, a lo que añadió que están prohibidos los vaciados de sentinas y vertidos de grasas. Sobre el colector mencionado por Sanidade, detalló que vierte residuos de origen urbano y que en los análisis se detectaron bacterias e.coli, que tienen un origen fecal, aunque el Concello argumenta que está sellado y que tan solo filtra aguas pluviales.

Además de reclamar la realización de análisis sobre la calidad de las aguas que respalden ese rechazo a permitir el baño, el Gobierno local recuerda que su proyecto para O Parrote incluía el balizamiento de la zona para evitar la interferencia del tráfico portuario y la puesta en marcha de un servicio de socorrismo durante la temporada veraniega.

La reclamación ciudadana llevó en el mismo 2019 al grupo municipal de Marea Atlántica a plantear al Concello la instalación en O Parrote de una zona de baño similar a la existente en el puerto de Valencia, aunque el Gobierno local advirtió entonces que las condiciones son distintas, ya que calificó al equipamiento valenciano como una piscina urbana y recordó que en ese lugar no existe la actividad marisquera que se practica en las inmediaciones de la pretendida zona de baño coruñesa.

La oposición rechaza la visión de Puertos

Cualquier intervención del presidente de Puertos del Estado desde hace un mes, tras la cumbre en A Coruña en la que Estado, Adif, Xunta, Concello, Diputación y la Autoridad Portuaria debatieron sobre el futuro del Puerto, recibe el rechazo general de los grupos municipales de la oposición. La entrevista concedida por Francisco Toledo a este periódico no es una excepción. PP, Marea Atlántica, BNG y la edil no adscrita de Unidas Podemos critican que el órgano estatal mantenga su negativa a condonar la deuda portuaria de 200 millones de euros por la construcción del puerto exterior y no resuelva dudas respecto al acceso ferroviario y la venta de los muelles. El PSOE declinó hacer valoraciones. El grupo popular, al igual que la concejal no adscrita Isabel Faraldo, cree que la liberación de la deuda “es cuestión de voluntad política”. “Si el Gobierno del Estado y Puertos del Estado quieren, pueden encontrar una solución para acabar con la discriminación con nuestra ciudad. Lo mismo sucede con el tren al puerto exterior, donde también se nos discrimina porque el acceso en Castellón sí tiene financiación”, considera el PP. Marea califica de “gravísimo” el juicio de Toledo sobre la deuda del Puerto. “Desconoce la situación real y muestras desprecio a la ciudad al mantener el Puerto lastrado por una deuda injusta y abusiva”, denuncia la portavoz, María García, que avanza que convocará la Comisión do Bordo Litoral el próximo 31 de marzo. El BNG admite “preocupación” por la “puerta” que cree que el Estado “abre a la venta de los muelles”. “Por mucho que el presidente de Puertos afirme que el convenio de 2004 está obsoleto, luego asegura que el Puerto tiene necesariamente que rentabilizar suelo no indispensable. Queda claro que no renuncia a especular”. Faraldo defiende la condición de los muelles como “patrimonio común”. “Además de resolver problemas endémicos como la carencia de equipamientos y zonas verdes o la movilidad, pueden generar riqueza y aliviar la situación económica del Puerto”, señala.

El muelle de Trasatlánticos reabre al uso ciudadano 20 años después con una exposición fotográfica en Semana Santa

Era un lugar más de paseo de los coruñeses y este sábado, 20 años después, retomará en parte esa función. La Autoridad Portuaria de A Coruña abrirá el día 27 y hasta el próximo 4 de abril, durante toda la Semana Santa, el muelle de Trasatlánticos a todos los ciudadanos en horario de 8.30 a 20.30 horas. La iniciativa servirá de experiencia piloto para el proceso de recuperación de la fachada marítima de la ciudad, que tendrá como siguientes pasos la liberalización del muelle de Batería este verano y del de Calvo Sotelo en 2022. El Puerto ofrecerá en ese espacio la exposición Contra Viento y Marea, en la que “se recoge una selección de las imágenes enviadas por aficionados a la fotografía ante la convocatoria lanzada por la Autoridad Portuaria durante la primera ola de la pandemia de la COVID, hace ahora un año”, según apunta la entidad en una nota de prensa. La muestra incluye dos paneles en los que se explica, con textos e imágenes, el pasado y la situación actual de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, que serán los primeros en ser transformados para uso ciudadano en el proceso de urbanización de la fachada marítima. Será la primera vez que el muelle de Trasatlánticos se abre al ciudadano tras su cierre por motivos de seguridad después de los atentados terroristas del 11-S, con lo que el Puerto cree que esta reapertura y esta exposición servirán “también para evaluar la operativa, con un dispositivo de protección y seguridad específicos” que consiste en colocar “unas vallas protectoras móviles que ya habían sido adquiridas por la Autoridad Portuaria para delimitar los espacios”. Se podrá acceder al muelle reservado para grandes cruceros a través de la puerta situada al final de Entrejardines; por el paseo de la Asociación de la Prensa (entre Palexco y el centro de ocio); y por el paseo de Eduardo Vila (frente a la sede social del Real Club Náutico). El Puerto espera realizar más actividades de este tipo de fechas próximas. El ente portuario prevé que la apertura de Batería en unos meses permita también a los ciudadanos hacer uso de esa superficie. Las actividades en Calvo Sotelo quedarán para 2022, aunque habrá intervenciones provisionales hasta que se acometan actuaciones definitivas para integrar estos muelles en la ciudad, tal como pretenden el Puerto y el Concello, que encargó un estudio a la Universidad que propone diversos usos para los muelles.