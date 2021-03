La aerolínea Vueling condiciona la recuperación de la conexión entre Alvedro y Londres a la mejora de la situación del coronavirus, que provoca restricciones en la movilidad, lo que afecta directamente al turismo. Fuentes de la compañía aérea informan que “la situación en Reino Unido no mejora”, pues continúa inmerso en el confinamiento para evitar contagios, lo que imposibilita el movimiento de viajeros entre países.

Vueling niega que vaya a suprimir definitivamente la conexión con Heathrow, que se canceló el pasado verano por el COVID-19 y estaba previsto que se retomase en septiembre de 2020, pero no sucedió, aunque tampoco confirma cuando prevé retomarla. “De momento no nos replanteamos nada diferente. Hasta que cambie la situación, no podemos hacer nada”, explican.

El Consorcio de Turismo suspendió en septiembre el contrato con Vueling, de 1,8 millones de euros anuales, hasta mañana, aunque podría prorrogarse, como máximo, hasta mayo. Fuentes municipales detallan que no se ha recibido comunicación por parte de la aerolínea para ampliar esta suspensión, aunque desde Vueling aseguran que están “en contacto con las instituciones de A Coruña”.

Sobre su contrato con Turismo de A Coruña, la aerolínea tan solo informa que continúa “en stand by”, a la espera de que la situación mejore, pues no hay visibilidad clara para los próximos meses, ni siquiera para verano. Aunque el contrato se encuentra parado, Vueling continúa operando desde Alvedro. Tiene conexiones con Barcelona, aunque cuenta con menos frecuencias que antes de la pandemia, y para Semana Santa ha reabierto rutas a Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia.

La situación para el turismo y, por tanto, para las aerolíneas no es fácil. Muchas están elaborando estrategias para abaratar costes, lo que podría desembocar en la supresión de vuelos. Vueling no detalla cuáles son sus planes, pero sí asegura que trabaja en la “flexibilidad de vuelos y personas para que todo esté preparado y así tener capacidad de operar de un día para otro”. Las compañías aéreas necesitan “restricciones más consensuadas” para hacer apuestas en firme, ya que en los últimos meses las normas han ido variando en cada país, incluyendo los cierres perimetrales.

Vueling es una compañía clave en el aeródromo coruñés, pues en 2019, según el Plan Estratégico para la Conectividad del Aeropuerto de A Coruña 2020-2021, movía el 51,9% de los pasajeros, por delante de Air Europa (26,6%) e Iberia (20,3%).

Marea Atlántica criticó esta semana, a través de un comunicado, la “pérdida definitiva” de la conexión con Londres, según las palabras del concejal y representante en el Consorcio de Turismo, Alberto Lema. “Vueling, que anuló este enlace el verano pasado, no tiene intención de recuperarlo, ante la pasividad del Gobierno de Inés Rey”, denunció. La aerolínea, sin embargo, niega que haya decidido esta cancelación.