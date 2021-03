“Hacía mucho tiempo que no nos dejaban andar por esta zona”

Una ola como fondo de pantalla del ordenador, pero también como símbolo de lo que se estaba viviendo fuera, del otro lado del cristal: el confinamiento en su etapa más severa, en la que solo repartidores y trabajadores esenciales tomaban las calles. Esta de la ola es una de las muchas imágenes que son testigo y recuerdo de aquellos días en los que la vida sucedía de puertas hacia adentro, y que forma parte de la exposición Contra vento e marea, que, desde ayer y hasta el 4 de abril, se puede ver en el muelle de Trasatlánticos, en la que es la primera actividad de este terreno abierto provisionalmente al público.

Ciclistas, corredores, parejas y, sobre todo, vecinos de paseo, solos o con sus perros, fueron los encargados ayer de estrenar el muelle de Trasatlánticos, que estará abierto todos los días de 8.30 horas a 20.30 horas, toda vez que el tráfico de cruceros lleva más de un año sin funcionar, a consecuencia de las restricciones sanitarias impuestas para intentar frenar los contagios de coronavirus.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunieron ayer en este enclave ganado para la ciudadanía no solo para visitar la exposición fotográfica y para recordar aquellos días de vacío en las calles, de aplausos a las ocho de la tarde y de sirenas de ambulancias como banda sonora, sino también para evidenciar “la cooperación” de las administraciones en la reordenación de la fachada marítima. Ya que esta apertura precede a la que la Autoridad Portuaria prevé hacer de Batería y Calvo Sotelo en verano.

Prado calificó esta exposición y esta apertura de “símbolo de la transformación” en la que está inmersa la ciudad, ya que, por delante le queda todavía el reto de reordenar la fachada marítima, cuando se quede liberada de la actividad portuaria. Rey destacó que, el de ayer era “un día importante para la ciudad” porque se abría “al mar” y mostró su deseo de que “este gesto tenga continuidad y que lo provisional pase a ser definitivo sin más atrancos. No tiene sentido que espacios que ya no tienen uso portuario sigan cerrados a los vecinos”, sentenció la alcaldesa.

En su intervención, el presidente de la Xunta, aprovechó para pedir “responsabilidad” a los vecinos en Semana Santa, a la hora de cumplir las restricciones impuestas para evitar la expansión del coronavirus, y reivindicó el muelle de Trasatlánticos como propiedad de los vecinos de A Coruña. “Este espacio es de todos los ciudadanos y tenemos como objetivo el traslado de todo el puerto a Langosteira y abrir este espacio a la ciudadanía, que es su legítima propietaria”, reivindicó. “No tenemos otro objetivo que devolver el puerto a los coruñeses y hacer compatible la actividad portuaria con la ciudadanía”, comentó el presidente de la Xunta, que incidió en la necesidad de construir una conexión ferroviaria con punta Langosteira.

Damián Castro y Rocío Paredes quedaron ayer por la mañana para dar una vuelta y se encontraron con que el muelle de Trasatlánticos ya no estaba cerrado. “Es la primera vez que paseamos por aquí. Vimos que estaba abierto y, como tiene muy buena pinta, nos metimos y hace un día tan bonito...”, explica Rocío Paredes, que incide en que poder pasear “sin encontrar tanta gente como en otros sitios, como la calle Real”, da una más sensación de “confianza y de libertad”. “Vimos también la exposición de fotografías”, apunta Damián Castro.

Albert Bru suele “correr mucho” por la zona de la Marina pero, ayer, lo hizo con muchas ganas, ya que, normalmente y sobre todo durante el confinamiento, veía un espacio que le hubiese gustado utilizar, solitario y vetado a la presencia de vecinos. “Hacía mucha falta, porque la Marina se llena mucho, así, es mejor para todos”. Alba Taracido solo corre los sábados, así que, para ella, la de ayer fue una mañana especial, no solo por el nuevo recorrido pegado al mar, sino también “por el buen tiempo”.

Eva Sández, usuaria del puerto: “Hacía mucho tiempo que no nos dejaban andar por esta zona”

Eva Sández y su perrita Erin son usuarias habituales del puerto porque su barco está atracado en el pantalán de la Marina. “Venimos con mucha frecuencia y ahora, queríamos estrenar este paseo, porque hacía mucho tiempo que no nos dejaban andar por esta zona. La verdad es que no hay tanta congestión y, al no haber coches, para venir con los perros es genial”, comenta Sández.