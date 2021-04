Habrá finalmente cita a tres bandas mañana viernes por la deuda del puerto exterior y la transformación de los muelles interiores. Será en Santiago y se sentarán a la mesa el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y la alcaldesa, Inés Rey. La regidora fue convocada a las nueve de la noche de ayer por el Ministerio. Por la mañana, la agenda solo incluía un encuentro con los representantes estatal y autonómico para hablar de temas de interés general para Galicia. La esperada reunión será en Santiago. Ábalos viajará hoy a A Coruña para asistir a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno, José Miñones.

Según informan fuentes municipales, tras la reprogramación de la agenda de José Luis Ábalos, están previstas dos reuniones: una en la que estará Inés Rey en torno al puerto y una segunda donde se sentarán exclusivamente Núñez Feijoo y el ministro para asuntos de interés gallego. Ábalos y Feijóo se reunirán por segunda vez en menos de un mes, después de que el pasado 10 de marzo adelantasen en Madrid que el Ministerio de Transportes garantiza la ejecución de la conexión ferroviaria al puerto exterior y su financiación con fondos europeos. En aquel encuentro se aplazó a nuevas reuniones, con presencia del Concello, la solución a la elevada deuda de la Autoridad Portuaria.

Por la mañana, cuando aún no había sido convocada, la regidora hablaba de que habría un “encuentro específico”, en ese momento sin fecha, para definir un acuerdo sobre el futuro portuario. “Yo como alcaldesa estaré allí donde se decidan cuestiones relacionadas directamente con el Ayuntamiento”, zanjó.

El pasado 23 de febrero se celebró en A Coruña, la cumbre entre administraciones (Estado, Puertos del Estado, Adif, Xunta, Autoridad Portuaria, Diputación y Ayuntamiento) para desbloquear los asuntos portuarios, en la que se establecieron compromisos para agilizar el acceso por tren a punta Langosteira y se avanzó una moratoria de la deuda del Puerto. También se informó de la creación de una comisión de trabajo de la que saldría un nuevo protocolo para actualizar los convenios de 2004 por la construcción de la dársena exterior. En esos convenios se establece la venta de los muelles interiores para financiar la dársena exterior.

El Ministerio de Transportes y Puertos del Estado ya han expresado su intención de vender como método para paliar la deuda del Puerto, desechando la condonación. La propuesta de la Xunta es blindar Batería y Calvo Sotelo como públicos y la venta de San Diego para que la ciudad crezca hacia ahí y pueda haber viviendas “con vistas al mar”.

Iniciativas del BNG

El BNG urge al Gobierno del Estado a licitar la obra de la conexión ferroviaria de Langosteira y a compensar la deuda de la Autoridad Portuaria, toda vez que defiende el Estado que no se puede condonar. El diputado nacionalista Néstor Rego destacó ayer, en A Coruña, que el traslado de la actividad de los muelles interiores pasa por que ese tren se construya y que no habrá liberación de los terrenos portuarios hasta que no entre en funcionamiento esta infraestructura. Rego registró una pregunta al ministro de Transportes, a finales de marzo, para saber su opinión sobre la propuesta del BNG que incluye, además que el Estado compense la deuda de la entidad portuaria, para no crear un “agravio comparativo” con Valencia, ya que se le condonó una deuda de más de 400 millones.

El concejal del BNG en María Pita Francisco Jorquera indicó, además que no es momento de “debate estériles” sobre si vivienda sí o no en San Diego, ya que ese planteamiento da “excusas” y “pretextos” al Estado para dejar de buscar alternativas al pago de la deuda. Jorquera avanzó que su formación es partidaria de que San Diego se dote de espacios verdes, equipamientos públicos y tal vez de alguna solución de habitabilidad como “residencias de estudiantes”. Rego hizo hincapié en la necesidad de que existan partidas presupuestarias y plazos para la construcción de la conexión ferroviaria para no dejar que caduque la declaración de impacto ambiental del proyecto.