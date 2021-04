Música para dar aliento a la música de la ciudad. Detrás de la edición del primer volumen del disco In Rock We Trust, está el gesto de apoyo de una veintena de músicos coruñeses hacia otros compañeros a los que desde hace más de un año la crisis sanitaria ha silenciado de distintas maneras. El álbum, promovido por la asociación cultural República Mardi Gras, se presenta hoy y se ofrece al público, de momento en once puntos de venta. Con la recaudación se creará el próximo mes un Fondo de Anticipos Republicanos con el que se adelantará dinero a artistas, salas y agentes del sector que lo necesiten de forma inmediata y que saben que tardarán en cobrar las ayudas procedentes de administraciones públicas; una vez que las perciban devolverán ese dinero anticipado, que también puede proceder de otras aportaciones, para que lo pueda utilizar más gente a lo largo del tiempo.

Veinte músicos y grupos de la ciudad han interpretado un tema cada uno para completar la variada compilación solidaria, entre ellos La Banda del Camión, Las Antonias, Superfuzz, César de Centi, Tunduru, Silvia Penide, Zenzar y Dagla. En su libreto hay referencias a personalidades relevantes del ámbito musical en la ciudad, como los fallecidos Jaime Manso y Nonito Pereira, y agradecimientos a los profesionales del sector.

In Rock We Trust cuesta 10 euros (5 para los socios de República Mardi Gras) y se puede adquirir ya en Rock Box, La Galleta Music Shop, Re-Read, Psicodelia, el bar Chaflán, la cervecería Creedence Rock, Café Doré, The Black Dog Tavern, la confitería Migas, Kirei Estética y Bienestar y Administración de Fincas Novo Mesoiro.