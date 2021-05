El Gobierno local no acepta la pretensión de la Xunta de controlar los muelles interiores desafectados, apuesta por vivienda pública en San Diego y ha convocado a una comisión técnica para evaluar su futuro. Pero el espacio sigue sin un proyecto claro.

El presidente de la asociación de vecinos de Oza A Gaiteira Os Castros, Paulo Sexto, interpreta que la postura del Ayuntamiento “es ambigua” y le reclama “que se signifique claramente”. Piden un espacio “público”, usado para equipamientos y con tren de cercanías. El arquitecto y miembro del colectivo Ergosfera Iago Carro utiliza la misma palabra, “ambigüedad”, para referirse a la postura municipal con respecto al puerto. “Ahora parece que se empiezan a posicionar por lo público, con lo de la vivienda publica de San Diego, pero parecía que podían estar de acuerdo con que se construyesen pisos privados”.

La plataforma ciudadana Comisión Aberta en Defensa do Común apuesta por la devolución gratuita de estos y otros terrenos a la ciudad, objetivo que ha llevado a pleno en varias ocasiones. Pero, según afirma la organización, estos acuerdos “no se ejecutan” y el Concello no parece tener “un plan alternativo capaz de recuperar terrenos públicos” y evitar la especulación inmobiliaria. En la anterior legislatura, afirma la asociación, “las cuestiones relacionadas con la defensa de los espacios públicos tampoco avanzaron en la dirección correcta”, pero en estos dos años “nos parece que lamentablemente se instaló la imagen de que A Coruña está en venta”, tanto en el asunto de los muelles como en otros terrenos de la ciudad que la organización reclama titularidad pública.

El balance de esta primera mitad de legislatura deja “desánimo y desesperanza” para la asociación, que el próximo domingo organizará una marcha para defender la titularidad pública de los muelles junto con otras sesenta organizaciones, partidos y entidades.

Por su parte, el sector pesquero, que sigue manteniendo la actividad en los muelles, exige que los futuros planes no les perjudiquen, algo que, afirman sus representantes, el Ayuntamiento les ha asegurado que no ocurrirá. El presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás, señala que en los muelles, además del mercado de pescado, hay varias naves ligadas al sector comercializador y de servicios de la pesca, como talleres de reparación, y que no es “factible” su traslado. “Debemos conseguir que se garantice que las empresas continúen en los muelles. Tienen que quedar cerca de la lonja”, señala Corrás.

El secretario general de la agrupación pesquera Pescagalicia, Torcuato Teixeira, también insiste en que las naves de comercializadores puedan seguir en el puerto, y reclama que el proyecto incluya servicios y facilidades para los trabajadores del sector. Ambos coinciden en que el Ayuntamiento les ha asegurado que su actividad no se verá afectada por una reordenación.

La lonja y los pescadores también destacan la “buena relación” con el Concello y ven positivamente los planes municipales para el sector de promocionar las capturas del puerto coruñés y convertir el mercado de pescado en un punto de atractivo turístico, si bien señalan que estos proyectos quedaron paralizados por la epidemia. La Asociación Provincial de Consignatarios y Estibadores de A Coruña, Proamar, prefirió no realizar una evaluación del mandato.