Este martes, 25 de junio, tuve el honor de firmar el convenio para la futura intermodal de A Coruña junto con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey; y la conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez. Con este acuerdo, largamente esperado y que ha requerido mucho trabajo por parte de todos, se ha demostrado un gran compromiso por una movilidad racional y que agrupe todos los medios de transporte. Y debo reseñar la gran apuesta que hemos hecho desde Adif y el Ministerio, que financiarán aproximadamente un 75% de las actuaciones, todas las centradas en la estación de ferrocarril y en hacer que la estación sea más transitable para peatones y ciclistas, ayudando a permear mejor el área circundante.

La nueva área de intermodalidad de transporte de viajeros de A Coruña será un centro de vida que facilitará el transporte de millones de personas, con infraestructuras que ayudarán a vertebrar aún más el territorio. Ofrecerá al usuario la posibilidad de combinar distintos modos de transporte sostenible de forma rápida y eficiente y con un menor coste ambiental y económico.

Esto no sería posible si no hubiésemos sido capaces de hacer que las instituciones siguiésemos trabajando juntas en un ejemplo de lealtad intachable. La comisión de seguimiento que se creará en el marco de este convenio será fundamental para garantizar que llegue a buen puerto.

Esta estación intermodal transformará la movilidad en A Coruña y en toda su área de influencia. Esta semana he dicho que en Adif vemos el desarrollo de infraestructuras como una forma de medicina de precisión. No hay soluciones mágicas que sirvan para resolverlo todo. Tenemos que tratar a los enfermos, no solo a la enfermedad. Como cada medicamento afecta de manera diferente a cada persona, no todas las soluciones sirven para todos los entornos urbanos. Tenemos que adentrarnos en el genoma de las ciudades para entender sus particularidades.

Porque la movilidad no solo tiene que sostener de forma eficiente y sostenible el desplazamiento de los ciudadanos y los bienes. Trasciende el concepto tradicional y ha de concebirse desde una visión mucho más amplia. La movilidad impacta transversalmente en toda la actividad de nuestras vidas. Es un elemento tractor fundamental de cualquier transformación que quieras poner en marcha. Y en España, tras la pandemia, tenemos que hacer cambios de calado para sostener el tipo de recuperación que necesitamos.

Aunque las actuaciones del convenio se desarrollarán a lo largo del tiempo, sin duda tendrá consecuencias inmediatas para los ciudadanos. Licitaremos lo antes posible los servicios para la redacción del proyecto de la pasarela de conexión entre la avenida de A Sardiñeira y la del Ferrocarril, situada sobre la playa de vías, destinada a la movilidad peatonal y ciclista entre las citadas avenidas.

En adelante, Adif se encargará de promover las obras que nos correspondan y, además, pondrá a disposición del resto de administraciones, sin más dilación, los terrenos para la ejecución de obras de la nueva estación de autobuses y aparcamiento.

Y me complace señalar que he visto algo parecido al futuro de esta alianza entre instituciones que acabamos de sellar, ya que el pasado sábado tuve la suerte de participar también en la inauguración de la nueva estación de autobuses de la intermodal de Santiago. Porque en Adif hemos dejado atrás los tiempos de las promesas vacías.

Estamos comprometidos con hacer realidad todo aquello a lo que nos comprometemos, como pueda ser la llegada de la Alta Velocidad a Galicia durante este mismo año. Nuestra Dirección General de Construcción, después de unas pruebas sin incidentes reseñables, entregará en breve las vías para que puedan realizarse los test con trenes comerciales. Así, en junio comenzarán las pruebas de Explotación para ir evolucionando, poco a poco, hasta velocidades de 300 kilómetros por hora. Y si estoy tranquila con los plazos y creo que llegaremos a los plazos comprometidos es gracias al enorme esfuerzo que han llevado a cabo todos los equipos técnicos, que no puedo dejar de agradecer.