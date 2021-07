#TráficoCoruña



📢Corte das 3 bocas do #Tritúnel de Mª Pita (Avenida do Porto-Parrote-Atochas).

📆Desde as 23:00 horas do 15/07/2021 ás 04:00 horas do 16/07/2021.



🅿️Mantense o acceso ao aparcadoiro desde Atochas.

🚧Traballos de mantemento. pic.twitter.com/hNV3F5mGK7