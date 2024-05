El calendario de la Aesia de A Coruña: la dirección en mayo, el personal en junio y el funcionamiento “lo antes posible”

Acaban de cumplirse 17 meses desde que el Consejo de Ministros estableció que A Coruña sería la sede de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), pero esta entidad, novedosa y creada para cumplir las directrices europeas, todavía no está en funcionamiento, y carece de responsable. La alcaldesa, Inés Rey, se reunió este miércoles en Madrid con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, para establecer un calendario para la puesta en marcha. Este jueves acaba el plazo para que los candidatos a dirigir la institución presenten su currículum, y en los próximos días el comité de evaluación estudiará las alternativas. El Ministerio prevé que el director “sea nombrado antes de finales de mes”.

La agencia también tiene que definir con cuántos empleados contará, pues no está recogido en los estatutos, aprobados ya en agosto del año pasado. La previsión es que, una vez designado el director, “comenzará el proceso de selección de personal” el próximo mes de junio. Pero la fecha definitiva para que el organismo empiece a funcionar todavía está en el aire, más allá de la declaración del Ayuntamiento y el Estado de que el “objetivo” es que la entidad “entre en funcionamiento lo antes posible” y señalar que ayer se concretaron “los últimos detalles”. Los estatutos establecen que el personal será “funcionario o laboral” y que la dirección será la encargada de convocar y resolver “procedimientos de provisión de puestos de trabajo”, así como determinar “sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas”.

En la decisión del Consejo de Ministros de elegir A Coruña como sede se ponderó el ecosistema de empresas y grupos de investigación en tecnologías de la comarca, pero también que el Concello ofreció como sede La Terraza de los Jardines de Méndez Núñez. El Ayuntamiento y el Ministerio están actualmente trabajando en un convenio por el que la Administración local cederá el espacio al Estado, “con vistas al inicio de la actividad” de la Aesia, y Rey y Escrivá destacaron ayer los “avances” en las negociaciones, si bien no presentaron plazos.

Este edificio municipal está actualmente ocupado por Radio Televisión Española, que tiene una concesión por cincuenta años que se prolongará hasta 2034. Pero la propia RTVE considera que las dos entidades pueden compartir espacio, y, en respuesta a una pregunta presentada por el PP en el Congreso, la dirección del ente público afirmó que si tuviesen que “abandonar el inmueble” habría que contar con alternativas que asegurasen la “continuidad” de un “servicio público esencial”.

Y, aunque los tiempos todavía no estén definidos, ya no queda duda de que la agencia se instalará en A Coruña. La decisión causó malestar en Granada, otra de las ciudades que se postulaban. El Ayuntamiento granadino, y la Junta de Andalucía, entendieron que la designación no había sido transparente, y la primera administración recurrió a los tribunales, si bien sin éxito. El Tribunal Supremo rechazó el pasado mes de julio suspender cautelarmente la designación, una medida que hubiese bloqueado la implantación a la espera de juicio.

Unos meses más tarde, en diciembre, el Supremo descartó el recurso interpuesto por Granada. El Alto tribunal entendió que el Consejo de Ministros no tenía por qué elegir a una candidatura en base a darle mayor puntuación, sino que debía escoger una de las candidaturas “de excelencia”, entre las que se encontraba la de A Coruña. En la decisión del Estado, siempre según el Supremo, no se vulneró “el principio de objetividad”.

Vigilar y castigar

De acuerdo con los estatutos, cuando la agencia empiece a funcionar le corresponderá “llevar a cabo tareas de supervisión, el asesoramiento, la concienciación y la formación” tanto de entidades públicas como privadas, para asegurarse de que se cumplan las normas, tanto europeas como españolas, sobre inteligencia artificial. La entidad se ocupará también de la “inspección, comprobación, sanción” y otras competencias que le atribuya la legislación europea, si bien sin menoscabar las funciones que le corresponden a los ministerios de Sanidad y Trabajo.

La entidad también tiene que promocionar entornos en los que se puedan realizar pruebas para “una correcta adaptación de sistemas innovadores de inteligencia artificial a los marcos jurídicos en vigor”, y encargarse de que estos sistemas se desarrollen desde una perspectiva ambiental o sostenible. La Aesia, indican sus estatutos, debe promover “un desarrollo y uso energéticamente eficiente” e impulsar que la tecnología se emplee para resolver problemas ambientales. Y, además, fomentar sistemas de inteligencia artificial con perspectiva de género, “incorporando el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución”.