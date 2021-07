La Sociedad Recreativa A Gaiteira ha recibido una orden de desahucio del bajo en el que tiene su sede en la avenida de Oza. El presidente de la entidad, Francisco Blanco, explica que, antes de la irrupción de la pandemia, las cuentas de la sociedad “no estaban muy boyantes”, pero que les permitían ir haciendo frente a los recibos.

Con el confinamiento y la prohibición de realizar actividades para los socios, dejaron de recibir ingresos, ya que, al no tener oferta cultural, los miembros de la asociación se daban de baja o no abonaban las cuotas, así que, incurrieron en impago del alquiler durante varios meses. El propietario, que es un particular, ha reclamado la deuda.

El presidente de la entidad calcula que el impago asciende a unos 5.000 euros que, ahora mismo, no tienen, por lo que, si no los consiguen, antes de mañana, a las 9.00 horas, serán desahuciados. Para intentar conseguir un poco más de tiempo o reunir la cantidad que le adeudan al propietario del bajo, la entidad ha convocado una concentración para esta tarde, a las 20.00 horas.

Beatriz Varela, que es socia de la Sociedad, y colabora dando clases de música, explica que han llamado ya a varias puertas, como la del Concello, para intentar que esta asociación, que tiene 64 años de vida, no pierda su sede en el barrio de A Gaiteira.

Los afectados saben que es difícil conseguir el dinero con tan poco tiempo, pero confían en que todavía puedan evitar el desalojo. Tras el confinamiento y con la desescalada, la entidad volvió a retomar algunas de las actividades que ofrecían antes de la pandemia, aunque la asistencia de los socios no es todavía suficiente como para que puedan hacer frente a la deuda contraída.

Por ahora, el Concello tiene constancia de la situación de esta entidad y de sus dificultades financieras, aunque, según explicaron ayer desde la Sociedad Recreativa A Gaiteira, no les han proporcionado una solución, toda vez que hablaron con ellos esta semana y no antes de que llegase la orden de desahucio, cuando podrían haber solicitado que se les incluyese en la ampliación de los convenios a entidades. Los miembros de la sociedad tratarán de evitar el desalojo, marcado para mañana, con la concentración que realizarán hoy. Varela destaca la importancia y el arraigo de la asociación en el barrio, sobre todo, entre los mayores.