Marcos Ortega, investigador y profesor de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidade da Coruña (UDC), dirigirá la cátedra en Tecnologías de Aeronaves no Tripuladas, cuyo convenio de creación firmó el pasado jueves la institución académica con el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), una fundación privada creada por colegios de arquitectos e ingenieros.

¿Por qué es importante estudiar tecnologías ligadas a los drones?

Las aeronaves no tripuladas tienen muchas aplicaciones, es un campo que está explosionando y se están aplicando en sectores muy diversos: control de explotaciones agrarias o forestales; vigilancia; rescate; control industrial en zonas poco accesibles o seguras; como las revisión de las palas de los aerogeneradores... Aportan un nivel de seguridad y precisión mayor. Además de estudiar formas de manejo, en las TIC [Tecnologías de la Información y Comunicación], hay muchas disciplinas que pueden aportar.

¿Por qué se crea la cátedra?

Se enmarca en la colaboración que tiene la Universidade con el Instituto Tecnológico de Galicia en el ámbito de las TIC, aparte de coloraciones más amplias ligadas a la Ciudad de las TIC y a enmarcarse como un referente, un epicentro de estas tecnologías en el Noroeste español. Se enmarca en un tema de máximo interés, el de aeronaves no tripuladas, donde ya llevan tiempo realizando desarrollos y colaborando con nosotros, en especial con el CITIC [Centro de Investigación en TIC], en diversas tecnologías. Aglutinamos muchas áreas de investigación distintas y trabajamos en temáticas que pueden aportar a las aeronaves.

Una de estas cuestiones que trabaja el CITIC y se aplica a drones es la visión artificial. ¿En qué consiste?

No es una cuestión de óptica, sino que es una de las disciplinas de la inteligencia artificial. El dron recibe información visual de cámaras de distintos tipo: convencionales, mapas de calor, infrarrojos... La visión artificial le permite procesar esta información. Permite, por ejemplo, que el dron detecte zonas seguras donde aterrizar de forma autónoma, sin obstáculos o personas alrededor y con un terreno que no cause accidentes.

También trabajan en sensórica.

Está muy relacionada con lo anterior. Se trata, en el contexto de los drones, de equiparlos para que pueda percibir información del exterior de diversos sensores, y luego, de ser capaces de transmitirla, mediante comunicación inalámbrica u otros mecanismos. La sensórica y las comunicaciones son muy importantes para el dron, lógicamente, porque está operando de forma autónoma y a distancia de las personas que reciben esta información. Es también una parte importante de las tecnologías con las que necesitaría estar equipado, y sobre las que se puede innovar, que es la idea de la cátedra.

Otra de las líneas de investigación es la geolocalización.

En el CITIC hay investigadores que llevan muchos años trabajando en este ámbito. Se trata de poder plasmar de forma fiable el posicionamiento de un elemento en coordenadas, como el GPS. Esto permite ponerlo en mapas, por así decirlo, y que así se pueda obtener información. Es decir, el dron detecta cierta cosa, y nosotros podemos saber dónde está. Esto es muy importante, por ejemplo, en vigilancia o emergencias. Si el dron detecta una persona en el suelo, inconsciente, es importante ser capaz de determinar dónde está ocurriendo.

A través de la cátedra también se vehicularán prácticas curriculares de universitarios en empresa.

El convenio es un marco de colaboración sobre las acciones que vamos a tratar de llevar a cabo. Un ámbito es el que estamos comentando, aplicar la investigación que desarrollamos en el CITIC. Otro es el de la parte formativa y de captación de talento entre los estudiantes, a través de algunos de los mecanismos que ya tiene la Universidade de prácticas curriculares y extracurriculares. Nos parece interesante fomentar el conocimiento y divulgación de este tipo de tecnologías a los estudiantes.

Usted es informático. ¿La cátedra está orientada a esta disciplina o también a otras?

Una parte importante se centra en las TIC, y esto afecta muy de lleno a las titulaciones que damos desde la Facultad de Informática, pero no se pretende que sean las únicas disciplinas. En el propio CITIC hay investigadores de otras facultades, como la Escola Politécnica Superior de Ferrol, y se puede involucrar a centros relacionados con tecnologías de interés, como el grado de Tecnologías Industriales. Este es un campo muy dinámico y multidisciplinar.

¿Cuál es el panorama en Galicia en cuanto a empresas relacionadas con drones?

En Galicia se ha hecho una apuesta importante por este mundo. Se está invirtiendo bastante dinero en polos relacionados con aeronaves no tripuladas, y recientemente la Axencia Galega de Innovación (Agaín) ha anunciado una iniciativa de licitación y captación para seleccionar empresas tractoras que desarrollen programas de I+D durante los próximos cinco años en el marco de lo que llaman el polo aeroespacial, que es una apuesta de la Xunta de Galicia. Se va a invertir mucho dinero, y el Instituto Tecnológico, pretender ser un referente. Es un sector muy vivo, y la Xunta apuesta por situar a Galicia como referente dentro de él.