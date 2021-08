El concierto de Miriam Rodríguez, que debía realizarse mañana a las 22.00 horas en María Pita como parte de la programación de fiestas, se retrasa hasta el miércoles 11 de agosto debido al estado de salud de la cantante, convaleciente de COVID.

El nuevo recital se realizará en el mismo lugar y hora, y las entradas que ya hayan sido reservadas serán válidas sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Si no es posible acudir a la nueva fecha, no es necesario cancelarlas, ya que quince minutos antes del concierto se abrirá el paso a público que no tenga reserva. Según señala el Ayuntamiento, la decisión de retrasar el acto se tomó para garantizar que esta “pueda estar en las mejores condiciones para su actuación”. El Concello confía en que, para la nueva fecha, Rodríguez esté “plenamente recuperada”.