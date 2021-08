Continúa la oleada de robos en pisos que tiene preocupados a los vecinos de la ciudad desde el inicio del verano. Este fin de semana, según fuentes de la Policía Nacional, se han registrado 14 nuevos robos con fuerzas, de los cuales, nueve han sido en domicilios y dos en establecimientos. Con todo, y pese a que los datos son ya de por sí alarmantes, la Policía no descartaba nuevas denuncias ayer por la noche, por parte de familias que regresasen a sus viviendas habituales tras pasar el fin de semana fuera y notificasen el robo.

Estos nuevos asaltos se unen a los 24 registrados en viviendas de la ciudad los dos fines de semana anteriores a este. Los pisos afectados, en esta ocasión, se encuentran ubicados en las calles Trabajo, Páramo, Manuel Díaz, Santiago de la Iglesia, la avenida de Arteixo, la Ronda de Nelle, San Andrés y A Pasaxe. Los asaltantes utilizan, para infiltrarse en las viviendas, el método del resbalón, o bien optan por romper el bombín de la cerradura de la entrada, con el objetivo de sustraer bienes como dinero y joyas.

En ocasiones anteriores, las zonas más afectadas por las incursiones fueron el Ensanche, Monte Alto o la Sagrada Familia. Los delincuentes se introducen en los domicilios, situados en su mayoría en la zona centro de la ciudad, entre media mañana y última hora de la tarde. La Policía Nacional atribuye los asaltos a una o dos bandas itinerantes, que se encuentran en la ciudad durante el verano pero que actúan por toda España, y que aprovechan que los vecinos están de vacaciones para irrumpir en sus hogares.

Los asaltantes operan de forma profesionalizada, pues realizan los robos de forma estudiada y rápida, lo que les permite huir sin ser descubiertos. Con el fin de prevenir posibles episodios similares, la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo especial que se extenderá hasta finales de agosto. El dispositivo está compuesto por la Brigada de Seguridad Ciudadana y por vehículos camuflados de Policía Judicial.

Los agentes destacan la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, ya que puede ayudar a identificar a los presuntos asaltantes. Los policías también hacen hincapié en la importancia de realizar pequeñas acciones para evitar los robos en las viviendas, como pasar siempre la llave al salir de casa o no dejar las ventanas abiertas de par en par facilitando a los ladrones la entrada en el edificio o no abrir el portal a personas desconocidas. Los agentes recomiendan, asimismo, no compartir información sobre las vacaciones en redes sociales.