Los miembros del grupo Love of lesbian compartieron ayer en su Instagram un vídeo inquietante, con la icónica banda sonora de Expediente X, ya que, a las puertas del hotel Attica 21 Coruña, estaba aparcado el bus del Celta. Quizá no sabían que el Dépor se enfrentaba justo ayer en Riazor al Celta B, para inaugurar la campaña liguera. Los Love of lesbian tocaron ayer en el Morriña Fest, pero el día anterior estuvieron también en la ciudad y lo hicieron para inaugurar el reservado del nuevo local de Os Tigres, que ha cambiado de ubicación durante la pandemia. Para el recuerdo queda ya la imagen de los miembros del grupo y del local posando ante el mural de la taberna.