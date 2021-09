El aparcamiento subterráneo del polígono de Elviña, que se extiende entre la plaza de Luís Seoane y la fuente de Las Pajaritas, será gestionado próximamente por la Empresa Municipal de Obras, Servizos e Actividades (Emvsa), que ya se encarga de esta misma actividad en las instalaciones de Matogrande, Sagrada Familia, As Conchiñas y Centro Oncológico. La decisión fue adoptada por el Gobierno local tras aprobar el pasado junio la extinción del contrato que mantenía el Concello con Aparcamiento Elviña, empresa del grupo Construcciones Fontenla, que le habría permitido explotar el recinto hasta 2052.

La compañía obtuvo la concesión en 2002, aunque el aparcamiento no comenzó a funcionar hasta 2005. Solo diez años después, la concesionaria, que cambió su denominación a Servicios y Concesiones Crunia, entró en concurso de acreedores e inició el proceso para su liquidación.

El Ejecutivo municipal informó de la nueva fórmula de gestión del parking al grupo municipal del Partido Popular, que le había presentado una serie de preguntas escritas sobre esta cuestión y al que le contestó que será Emvsa quien asuma la explotación de las 730 plazas existentes, de las que 300 fueron cedidas de forma permanente a la Xunta y 65 a particulares.

El administrador concursal solicitó en 2019 la liquidación del contrato de concesión, así como una indemnización por daños y perjuicios para la que se tomaron como referencia dos tasaciones del aparcamiento que le concedían un valor de entre 8,85 y 8,74 millones de euros.

Liquidación

El servicio de Movilidad Urbana calculó el pasado febrero que la concesionaría debía recibir 808.000 euros, pero no en concepto de indemnización, sino de liquidación, al no haber podido haber amortizar la obra realizada con la explotación de las instalaciones. Esa cantidad iría destinada a abonar las deudas contraídas por la empresa y no sería abonada por el Concello, sino por la nueva concesionaria en caso de que el parking volviera a salir a concurso.

La asesoría jurídica municipal rebatió recordó que las condiciones mediante las que se licitó el aparcamiento mencionaban que el concesionario no tendría derecho a ser indemnizado en caso de quiebra, como sucedió en este caso, aunque admitió que debía recibir la liquidación. Pero el interventor municipal advirtió posteriormente de que esa cantidad también está afectada por el concepto de indemnización que figuraba en el pliego del concurso y que no debe ser entregada.

El acuerdo adoptado en junio por la Junta de Gobierno Local para rescindir el contrato daba un plazo de diez días a la concesionaria para presentar alegaciones, aunque la empresa no lo hizo en relación con este acto administrativo, según informó el Ejecutivo municipal al Partido Popular. Pero sobre la liquidación, la empresa reclamó tener acceso al expediente elaborado, así como la ampliación del plazo para la presentación de alegaciones.

Acerca de la posibilidad de que la concesionaria sea finalmente indemnizada, detalló a los populares que “no existe ningún derecho indemnizatorio por la resolución de la concesión ni por la liquidación” porque entiende que la compañía renunció a ella al haber aceptado el contrato para la explotación del aparcamiento, en el que figuraba que no tendría derecho a indemnización por la disolución o quiebra de la sociedad, para lo que citó una sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso similar.

Diez de las plazas del estacionamiento salen a subasta

El proyecto del aparcamiento de Elviña nació marcado por la polémica, ya que para justificar su necesidad se recogieron firmas en el barrio y, al examinar los listados presentados se descubrió que algunos de los nombres que supuestamente apoyaban la obra correspondían a personas fallecidas y a menores de edad. Una vez que el parking ya no es explotado por la concesionaria original, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña sacó a subasta el pasado 21 de julio varias propiedades de otra de las empresas del grupo Fontenla, Construcciones Residenciales de Obra Nueva y otros Servicios, que se encuentra ahora en fase de liquidación. Entre los bienes que se subastarán figuran diez plazas del aparcamiento de Elviña, aunque se trata tan solo del derecho a usarlas hasta 2052, que se valora en 7.000 euros para cada una de ellas. Otras propiedades incluidas en la subasta son un espacio en la cubierta y una plaza de garaje de un edificio del polígono de Someso, dos fincas de A Zapateira, así como dos cuadros sobre temas constructivos pintados por el artista Gerardo Porto y que se valoran en 20.000 y 15.000 euros respectivamente.