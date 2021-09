La doctora en Literatura Española por la Universidade da Coruña Sandra María Peñasco González ha realizado una investigación sobre cómo llega la figura de Emilia Pardo Bazán a los más pequeños y ha mostrado sus conclusiones en el congreso internacional sobre la autora que se acaba hoy y se ha celebrado esta semana en la ciudad.

¿Cómo conocen los más pequeños a Emilia Pardo Bazán?

La investigación aborda tanto libros de texto como biografías. La pregunta que yo me hacía era: ¿qué posibilidades tienen los niños y los adolescentes de conocer a Emilia?

¿Y qué se respondió?.

Que no tienen muchas posibilidades. En el currículo de Educación Primaria no entra la Historia de la Literatura Española, así que ahí ya dependerá de lo que quiera hacer cada maestro. Donde sí que la podríamos encontrar, en Secundaria o en Bachillerato, no es una de las autoras más trabajadas por ahora, porque esperamos que se sigan las recomendaciones internacionales y nacionales y que se enriquezcan los libros de texto con mujeres. Dentro de diez años puede que estemos en otra situación. Si dentro de clase no pueden encontrarse con Emilia, ¿dónde lo van a hacer? La investigación se centra en un fenómeno muy conocido, que arranca con la publicación del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, porque, a partir de él, hay un bum de biografías de mujeres destacadas para niños, y analizo varias de ellas para ver en cuáles de ellas aparece.

¿Y se la encontró en muchas o por ahora es desconocida?

En esas microbiografías aparece solo en cuatro obras, habiendo muchas más. Y, en las que aparece, a veces es cuestionable el enfoque que se le da a su vida o los datos que se escogen para representarla porque, cuando hacemos una microbiografía de una mujer, ¿qué queremos destacar? Ocurre también que estas biografías, en su mayoría son para mayores de diez años, así que, los más pequeños están un poco al margen.

¿Y podría ser interesante para ellos su vida y su obra?

Ella es un personaje de su siglo excepcional y, como mujer, mucho más, pero hay que hacer una selección de datos que les resulten atractivos a los niños. Habría otra posibilidad, que sería buscar los pocos cuentos que Emilia Pardo Bazán escribió para niños. No cultivó mucho este género, pero alguno tiene, como El lorito real. Sería bueno que se editasen con un formato atractivo para que los niños la conociesen.

¿Qué destacan esos libros de Emilia Pardo Bazán y qué cree que deberían resaltar para que su figura calase entre los más pequeños?

Considero que algunos datos son difíciles de entender si los niños no tienen el contexto necesario, creo que es uno de los errores que tienen estas microbiografías. Decimos que tuvo una educación privilegiada, pero no saben que había muy pocas niñas que fuesen al colegio y no saben qué era lo que aprendían cuando conseguían ir. Es una mezcla de dar contexto de los datos que se ofrecen y, lo que serían datos íntimos, como que se separó, igual no tienen tanta importancia para entender su figura porque, al final, es la primera catedrática que tenemos en España. Así que, habría que centrarse más en lo profesional y dejar lo personal de lado y ya nos adentraremos en la vida privada un poco más adelante, cuando los niños sean mayores.

¿Tenemos una visión de su vida y de su obra ajustada a lo que ella fue o nos estamos quedando en lo superficial?

Creo que hay de todo, a nivel de congresos y de investigación estamos a un nivel muy alto. Se va a crear el instituto de estudios Emilia Pardo Bazán, así que, creo que vamos en la buena dirección.

En la biografía de María Canosa se centran no solo en las obras que escribió sino en sus ganas de aprender, su curiosidad y lo mucho que le gustaba viajar...

Es que esta es ya una biografía individual, que es más interesante y más extensa, como la de María Xosé Queizán. En este tipo de obras tratan su personalidad, inciden mucho en su gran deseo de aprender, de superarse, era autodidacta, quería aprender idiomas, quería viajar... Es cierto que partía de una situación privilegiada para la época y que tenía apoyo familiar, pero hay mucho de trabajadora incansable y está bien que se incluya eso porque no habría llegado adonde llegó si no hubiese tenido ese tesón ni esas ansias por aprender y creo que es muy positivo ofrecer un ejemplo así al público infantil y juvenil.

¿Es conocida internacionalmente por los más pequeños?

Creo que no tiene una presencia destacada, teniendo en cuenta las biografías de mujeres que he analizado y que se publican en varios idiomas. Hay multitud de series ahora mismo y no aparece de forma mayoritaria. En la colección Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes hemos tenido que esperar al cuarto volumen para verla, así que, está en un perfil bajo.

Sin embargo, su vida podría ser interesante para niños de otros países no solo para sus vecinos, ¿no?

Para cualquier niño, de la misma manera que hay biografías de Frida Kahlo, ¿por qué no de Emilia Pardo Bazán? Puedes pensar que su vida no fue tan divertida o tan interesante, pero no es así, porque, por ejemplo, en la obra de Queizán nos cuenta cómo era Emilia de pequeña desde los ojos de una niña y eso sí que puede tirar de la ilusión de los niños por seguir aprendiendo sobre ella.

Pero su obra fácil no es para que puedan leerla los niños.

No. Soy partidaria de que hay que leer cada cosa a su edad. Hay adaptaciones de sus obras y pueden acercarse a ella por un fragmento de una obra, pero yo creo que, lo mejor es recuperar los cuentos que escribió.

¿Falta un libro de Os Bolechas de Emilia Pardo Bazán?

En la serie de As miñas primeiras Letras Galegas, ella, como no escribió en gallego, no está incluida. Pero hay otras series en las que podría estar, como en la de Mulleres Bravas da nosa historia y tampoco está. Así que, alguna editorial tiene que tomar la iniciativa de hacer una biografía para los más pequeños.