Todavía es un borrador, pero ya ha generado mucha polémica en el sector. El anteproyecto de la ley de protección animal prevé que se prohíba dejar a los perros más de 24 horas solos y la compra de mascotas en tiendas, que, en principio, solo podrán vender peces. También incluye la obligación de hacer un curso para tener mascotas y establece que la cría estará exclusivamente permitida a profesionales registrados y se limitará el número de camadas. “No me parece una solución acertada. Han optado por prohibir y no regularizar, cuando hay muchas más alternativas para llevar un control. Con esto, muchas tiendas de animales cerrarán”, opina Odilo Cores, de PetSpace, tienda de animales ubicada en el Papagayo.

Lo que más preocupa a este tipo de establecimientos es que su opinión no se haya tenido en cuenta. “No se están asesorando ni han consultado a criadores, zoológicos o comercios. Nada. Estoy indignado”, denuncia Jorge González, de Mascotak, quien defiende que los zoológicos hacen “una labor muy importante”. El borrador apunta a la prohibición de la cría de especies no autóctonas, por lo que los zoos no podrán comprar animales, sobre todo grandes mamíferos y cetáceos.

Para los animalistas, sin embargo, esta ley es una buena noticia. “Vamos mejorando tanto el sistema de protección como la convivencia responsable, aunque habrá que ver en qué queda tras el plazo de exposición pública y el trámite parlamentario”, apunta Rubén Pérez, de la Fundación Franz Webber, que destaca “la prohibición de la venta de animales en tiendas, que es un elemento fundamental para prevenir ese efecto emocional”. Se refiere al impacto de ver a pequeños cachorros en los establecimientos. Aunque ya estaba prohibida su exhibición en escaparates, siguen siendo visibles en el interior de las tiendas. “Está bien que se reduzca la cría de esos animales a profesionales”, señala.

En PetSpace, sin embargo, creen que esto impulsará el mercado negro. “Ya pasó en otros sitios en los que se prohibió la venta de perros y gatos, que aumentó la venta entre particulares, por internet y también hubo más estafas”, relata, y añade: “Creo que en las tiendas es más fácil llevar un control. Sería mejor pedir que, para la venta, haya que terminar un determinado espacio, asistencia, un veterinario... Creo que hay alternativas, pero así lo que van a hacer es suprimir el sector”, explica Odilo Cores. Pero en Franz Webber creen que así “cesarán los anuncio en redes sociales y páginas web que ofrecen perros para montar y camadas”.

Otro asunto con el que no está de acuerdo Jorge González es con la obligación de hacer un cursillo para tener mascota. “¿Quién va a dar esa formación?”, se pregunta, e insiste en que “nadie sabe nada”.

Los animalistas aplauden “el veto de animales silvestres en circos, el fin del tiro al pichón, aunque en Galicia no afecta, y el conjunto de registros que lleva aparejada la ley”. “Se unificarán los registros autonómicos. Así, si cambias de comunidad y pierdes a tu mascota, será más fácil encontrarla”, concluye.