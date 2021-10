Un aparatoso accidente con un vehículo volcado sobre la calzada ha ocurrido esta mañana en uno de los principales accesos a la ciudad de A Coruña. El accidente, una salida de vía, ha tenido lugar alrededor de las 08.55 horas en la carretera AC-14 --más conocida como tercera ronda o Ronda del Deportivo de la Coruña--, cuando un turismo con dos ocupantes que circulaba en sentido entrada a la ciudad quedó volcado sobre la calzada por causas que por ahora no han trascendido. El siniestro ha ocurrido en las cercanías del desvío hacia el centro comercial Marineda City, según informa el 092. La Policía Local acudió al lugar del accidente y allí también se han desplazado ambulancias aunque no hay personas heridas de gravedad. Los dos ocupantes del turismo necesitaron ayuda para salir del vehículo pero no han sufrido lesiones de consideración.