El BNG ha presentado una pregunta para su respuesta escrita en pleno para saber si la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, ha mantenido encuentros con la Xunta para establecer un marco de relación estable entre la planta de tratamiento de residuos de Nostián y la de Sogama. Los nacionalistas reclaman información sobre los contactos mantenidos para estudiar una posible fórmula que combinara un tratamiento de orgánicos en la planta coruñesa y de inorgánicos en la de Cerceda, como publicó este diario, conversaciones que negó la concejala en declaraciones a medios.

El portavoz del BNG en la Corporación coruñesa, Francisco Jorquera, señala que “un escenario de este tenor significaría la renuncia a un modelo de tratamiento integral de todos los residuos por parte de Nostián y atentaría contra la propia pervivencia de un modelo de gestión y tratamiento de la basura a escala comarcal”. “En lugar de ir hacia un modelo que garantice verdaderamente el reciclaje y el compostaje de calidad, renunciaríamos a parte de la gestión de los residuos para engordar el negocio de Sogama”, denuncia Jorquera.

Incide en que “todo esto ocurre cuando aún no hay un horizonte definido para la licitación del nuevo contrato de Nostián y cuando desde los concellos del Consorcio de As Mariñas se presiona al Concello para que termine con la situación de interinidad de la planta”. El presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, aseguró en el último pleno del ente comarcal que no había recibido noticias en los últimos tiempos del Gobierno coruñés acerca de su propuesta para Nostián, que deberá plasmarse en los pliegos, y de la fórmula para la colaboración, participación o gestión compartida que prevé ofrecer a los ayuntamientos del área metropolitana, que hasta ahora son “socios preferentes” de la planta de Nostián.

Fontán negó contactos con la Xunta para negociar un nuevo modelo de tratamiento de basura y aseguró: “A Coruña siempre ha tenido un modelo y lo va a seguir teniendo, que se llama Nostián”. Descartó “grandes cambios “más allá del “tema técnico” que se plasme en el pliego para licitar la gestión.