La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afeó ayer a la Xunta que no otorgue subvenciones a la ciudad por “una decisión política”, en referencia a la información publicada por este diario de que la ciudad forma parte de una lista de casi medio centenar de ayuntamientos gallegos que no rindieron cuentas al Consello de Contas en el plazo máximo del 15 de octubre. Rey defendió ayer que la ciudad “ha presentado las cuentas siempre”, algunos años en octubre, otros en noviembre y otros en diciembre, pero aseguró que no es la fecha lo que se interpone entre las transferencias autonómicas y la ciudad sino “decisiones políticas”.

Rey añadió que las cuentas “serán próximamente llevadas a comisión [municipal] y serán presentadas” y explicó que “eso no afecta en nada al funcionamiento del Ayuntamiento, ni tiene ninguna repercusión”, ya que se trata de una cuestión “puramente administrativa”. “El problema no es no presentar las cuentas. El problema es que el Ayuntamiento de A Coruña no recibe subvenciones de la Xunta, pero no por una cuestión de carácter administrativo, de plazos en la presentación de las cuentas, sino por una cuestión de una decisión política de quien gobierna la Xunta de dejar de lado al Ayuntamiento”, afeó la regidora municipal. El grupo municipal del Partido Popular, sin embargo, se queja de que “la Cuenta General del año 2020, que tenía que estar aprobada por el Pleno antes del 15 de octubre de este año, acaba de comenzar su tramitación, por lo que no irá a Pleno hasta enero de 2022, como mínimo, por los plazos legales establecidos para su dictamen previo”. El PP considera que las declaraciones de Inés Rey no son más “que el reflejo de la incapacidad de su gestión” y la acusan de “culpar a otras administraciones para ocultar su dejadez en la gestión diaria del Ayuntamiento”. “Ocultarse detrás de una crítica injustificada pone en evidencia la falta de argumentos sólidos de la alcaldesa”, se quejan en el Partido Popular.