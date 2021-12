La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, desveló ayer en la sesión plenaria, que el Gobierno local, con la alcaldesa incluida, asistió a hasta “una docena” de reuniones desde el año pasado para desbloquear las ayudas a los mariscadores de la ría de O Burgo, que todavía no se han resuelto, a pesar de que el contrato para el dragado del estuario ya está firmado y de que la Xunta se comprometiese a suspender los planes de explotación cuando comenzasen las obras. Se comprometió, además a “incrementar, si fuese necesario” los contactos entre Xunta y Estado para lograr este fin.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en una pregunta al Gobierno local apuntó que estas compensaciones no superan los 1,3 millones de euros y que se puede discutir si es el Estado o la Consellería do Mar quien las tiene que pagar, pero no que tengan derecho a ellas. “Le pido que insista”, dijo Jorquera, al saber que el Gobierno local ya había intentado mediar para desbloquear esta situación. Fontán defendió tal y como lo hacen los mariscadores, que sean los servicios jurídicos de Estado y Xunta los que resuelvan la situación y digan quién ha de hacerse cargo de las ayudas.

“Esta concejala, así como técnicos municipales y la alcaldesa mantuvieron reuniones a todos los niveles hasta una docena de veces para conquerir un compromiso claro y conciso de alguna de las Administraciones competentes. Solo alcanzamos a ser espectadores estupefactos de un pim, pam, pum entre la Consellería, responsable del marisqueo y el Ministerio, del dragado”, dijo.