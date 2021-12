Fotografía y moda se fusionaron en la fiesta que la futura presidenta de Inditex, Marta Ortega, organizó en A Coruña para inaugurar la exposición Peter Lindbergh: Untold Stories, que se podrá visitar a partir de mañana en el muelle de la Batería. En la tarde noche del miércoles, la ciudad se convirtió en una pasarela de moda en blanco y negro, como casi toda la obra del fotógrafo polaco. Junto a Ortega ejerció también de anfitrión el hijo del artista, Benjamin Lindbergh, que dirige la fundación que preserva el legado del fotógrafo.

En una de las naves que acoge la muestra, dos mesas largas, con manteles y servilletas en color negro, esperaban a los invitados. Una luz dorada iluminaba las copas. Encima de cada plato, una Polaroid en la que ponía el nombre de cada persona. Las publicaciones que modelos, actrices y artistas hicieron en sus redes sociales permitieron abrir un pequeño agujero por el que mirar y saber lo que ocurrió en la fiesta.

Marta Ortega y su marido Carlos Torretta recibieron a modelos internacionales como Naomi Campbell —fotografiada en varias ocasiones por Lindbergh—, Esther Cañadas y Jon Kortajarena, quienes posaron juntos a lo largo de la noche. La actriz Rossy de Palma; la nieta de Pablo Picasso, Diana Widmaier; y el diseñador Pierpaolo Piccioli, que hizo uno de los vestidos de novia de la hija de Amancio Ortega, se unieron a la visita privada por la exposición. De ella disfrutaron también el director de cine Luca Guadagnino, autor de la película Call me by your name; los arquitectos Vincent Van Duysen y David Chipperfield; los fotógrafos de moda David Sims y Mikael Jansson; la editora de moda Emmanuelle Alt; el comerciante de arte Axel Vervoordt; la estilista Clare Waight Keller; la joyera Aurélie Bidermann y la modelo francesa Marie Sophie Wilson. Todos ellos tuvieron que someterse a un test de coronavirus antes de empezar la celebración.

Una noche para no olvidar y que inmortalizó con su cámara la fotógrafa Saskia Lawaks, que cazó tras su objetivo al maquillador Stéphane Marais, el estilista Karl Templer y la peluquera Odile Gilbert.

Después de conocer la exposición, los invitados disfrutaron de un aperitivo preparado por Albert Adrià y una cena elaborada por Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau, con dos estrellas Michelin. Tampoco faltó la música, factor importante de las fiestas de Marta Ortega, que para su boda con Torretta en 2018 contó con Chris Martin, Jamie Cullum y Norah Jones. La cantautora británica Lianne La Havas fue la encargada de amenizar la cena en el puerto coruñés con sus temas de folk y soul.

Mañana: día 1 de la exposición de Lindbergh

Cuatro décadas de imágenes de las mujeres más famosas del mundo de la moda y del cine forman la exposición Peter Lindbergh: Untold Stories, que mañana abre al público en el muelle de la Batería. Una retrospectiva de la obra del fotógrafo polaco, del que Marta Ortega era amiga y admiradora. Lindbergh dejó terminada esta muestra poco antes de fallecer en septiembre de 2019. Tras pasar por Hamburgo, Nápoles y Torino, llegará mañana al puerto de A Coruña, gracias al empeño personal de la futura presidenta de Inditex. Aquí se mantendrá hasta el 28 de febrero. En total, unas 150 fotografías, la mayoría en blanco y negro, divididas en tres secciones diferentes. La entrada a la exposición es gratuita. Las aportaciones voluntarias de los visitantes y los beneficios generados por la venta de merchandising de la exposición serán donados al proyecto Future Stories de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, destinado a apoyar a jóvenes creadores en el inicio de sus carreras artísticas. También habrá una cafetería. Mañana, la visita se podrá realizar entre las once de la mañana y las ocho de la tarde. Por semana, la apertura está fijada a las 10.00 horas, mientras que el jueves ampliará su horario hasta las diez de la noche.