La mayor empresa de España acomete su primer relevo generacional. Inditex anunció ayer que Marta Ortega ocupará la presidencia del grupo a partir del 1 de abril, momento en que el actual presidente, Pablo Isla, abandonará la compañía. La hija menor del fundador será presidenta no ejecutiva mientras el abogado coruñés Óscar García Maceiras ha pasado ya a ejercer de consejero delegado en sustitución de Carlos Crespo. “Esta transición representa la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega”, valoró ayer Isla, tras 17 años en el grupo.

La segunda generación se abre paso en la multinacional textil coruñesa cuando se cumplen 46 años de la apertura del primer Zara. Exactamente la misma edad tiene el nuevo CEO, que ayer acompañó a Pablo Isla en la comparecencia ante los medios y ensalzó que “Inditex es una mezcla perfecta de juventud y experiencia” . Maceiras aseguró sentirse “tranquilo” como primer ejecutivo porque en Arteixo hay “talento por todas partes”. Marta Ortega —que no asistió al acto— tiene 37 años y lleva 15 en la empresa. Empezó doblando camisetas en una tienda de Londres, como ella misma recordaba este septiembre en la entrevista que concedió a The Wall Street Jornal Magazine, su primer paso al frente como futura líder de Inditex. “Estaré donde la empresa más me necesite”, afirmó entonces. Ahora la empresa ha desvelado cuál es ese lugar: la presidencia.

La primera empresa del Ibex ha planificado su relevo generacional como un proceso gradual y sereno, pero la noticia del nombramiento inminente de Marta Ortega ha cogido a la mayoría por sorpresa. ¿Por qué ahora? Pablo Isla respondió que porque es “el momento óptimo” dada la “solidez” de modelo de negocio de la empresa y su “estrategia definida”. “Llevamos tiempo preparando esta transición de manera discreta, como hacemos nosotros las cosas”, confesó el líder. Sobre la preparación de su sucesora destacó que “conoce muy bien la empresa”. “Ha trabajado con nosotros estos 15 años”, añadió, por lo que consideró una “buena noticia” que asuma la presidencia. La heredera continuará vinculada a la supervisión de producto de Zara.

Consejo de administración

Isla admitió que la distinción entre la figura de presidente y de consejero delegado puede ser poco común en España, pero es habitual en “empresas europeas muy relevantes”. La hija de Amancio Ortega y Flora Pérez Marcote será presidenta no ejecutiva y se sentará en el consejo de administración de Inditex como consejera dominical, en calidad de representante del accionariado, según consta en el hecho relevante comunicado ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo hará en nombre de Pontegadea (9,284% ) y de Partler (50,010%), las dos sociedades con las que su padre controla el 59,294% de la compañía. La segunda accionista de Inditex, con un 5,053%, es su hermana Sandra Ortega Mera. La primogénita de los fundadores de Inditex ostenta la participación que heredaron de su madre —Rosalía Mera— ella y su hermano Marcos, a quien tutela por una parálisis cerebral.

José Arnau Sierra se mantiene como vicepresidente del consejo de administración. Las modificaciones decididas a iniciativa de Pablo Isla y Amancio Ortega serán sometidas a la aprobación de los accionistas en la próxima junta.

El cambio en el organigrama de Inditex comenzó a fraguarse hace dos años, cuando la compañía separó los cargos de presidente y consejero delegado, que hasta entonces recaían sobre Isla. En ese momento, el coruñés Carlos Crespo pasó a ser el primer ejecutivo, la mano derecha de Isla para definir la estrategia global de la compañía. Un año después, Óscar García Maceiras se incorporaba a la empresa como secretario general, ocupando el puesto que había dejado vacante Antonio Abril, uno de los hombres fuertes de Amancio Ortega.

García Maceiras, abogado de Estado igual que Pablo Isla, era hasta entonces responsable jurídico del Banco Santander y fue fichado por Inditex por su brillante trayectoria y con la visión de que podría jugar un papel esencial en el futuro de Inditex. Ayer mismo pasó a ser consejero delegado, mientras que Crespo volvió a su antiguo cargo de jefe de operaciones. En cuatro meses Maceiras será el gran apoyo de la nueva presidenta.

No es la primera vez que los cargos de presidente y consejero delegado están desligados en Inditex. Sucedió de 2005 a 2011 mientras Amancio Ortega mantuvo la presidencia con Pablo Isla como vicepresidente y CEO. A Isla lo propuso la compañía de cazatalentos Korn Ferry, Ortega confió en él y él dejó la presidencia de la tabacalera Altadis para embarcarse en el proyecto de Inditex.

Ayer el presidente dio por cumplido este periodo “fructífero” de 17 años y eludió aclarar dónde estará su sitio en el futuro, una vez que salga de Inditex. Hasta el 31 de marzo seguirá comprometido con la transición en la cúpula del gigante textil y dará cuenta de su último balance anual. Bajo su mandato, Inditex se ha convertido en la principal compañía de su sector a nivel mundial y un referente en sostenibilidad y transformación digital.

Caída en Bolsa

La noticia del relevo en la presidencia de Inditex causó ayer desconcierto en los mercados, con una notable caída en el precio de las acciones. Las bajadas son habituales en la Bolsa ante cualquier cambio que pueda generar incertidumbre y la sesión cerró con los títulos de la compañía a 27,86 euros, un 6,10% menos que el día anterior. Isla restó importancia a este hecho: “El precio de la acción siempre hay que mirarlo en el largo plazo. Tengo plena confianza en Inditex de cara al futuro”, zanjó el todavía presidente, convencido de que “la empresa va a tener un desarrollo fantástico”.

El presidente también tuvo palabras de elogio para Carlos Crespo, un “profesional de un nivel extraordinario” que pasa de consejero delegado a director general de Operaciones. En ese puesto seguirá tomando decisiones sobre importantes áreas para el futuro de la compañía: sostenibilidad, transformación digital o cadena de suministro. La renovación de la cúpula se completa con la creación de un comité directivo con nueve altos cargos. “Inditex es una empresa mucho más de equipos que de individualidades”, insistió, siempre humilde, Pablo Isla.