El Concello de A Coruña inició a finales del pasado verano la reforma de cuatro de los cinco campos de la ciudad deportiva de A Torre ante el desgaste que presentaban debido a su elevado uso. Esta actuación permite no solo cambiar la estética de los terrenos de juego sino también mejorar su seguridad y hacerlos más funcionales. Ahora ha surgido un inconveniente que retrasará la finalización de los trabajos: al levantarse el tapete de dos de los terrenos de juego se descubrió que el pavimento presenta irregularidades que se traducen en hundimientos. Para afrontar esta situación, el Gobierno local aprobará hoy una modificación del contrato con la adjudicataria que supondrá un incremento en el coste de un 17,57% (de 835.292 a 982.069 euros, IVA incluido) y que el plazo para acabar la obra se alargue un mes más respecto a lo previsto (de cuatro a cinco).

La renovación de los campos 3 y 4, situados en paralelo a los vestuarios, finalizó en octubre según lo previsto. Después arrancó la siguiente fase del proyecto, que afecta a los número 2 y 5, que son los ubicados en la parte más baja del recinto, que se corresponden con el antiguo campo de hierba natural. Al retirarse el viejo césped artificial, los operarios encargados de la actuación, de la empresa Prace Servicios y Obras, detectaron que el pavimento presentaba deformaciones que suponían hundimientos, lo cual no estaba recogido dentro de las bases de la licitación. Esta situación fue comunicada al Concello, que consideró adecuado tramitar una modificación del contrato firmado con la adjudicataria.

La empresa Calderón & Asociados Ingeniería Medioambiental redactó un informe sobre la modificación del proyecto. En este documento se recoge que “al realizarse el desmontaje del césped artificial de los campos 2 y 5 se apreció” que la base del terreno de juego presentaba “grandes irregularidades que se traducían tanto en hundimientos como en cambios de pendiente longitudinal y transversal”, lo cual no podía ser previsto “ni en la redacción del proyecto ni en fase de licitación al estar completamente tapados por la manta de hierba artificial existente”. La propuesta de esta firma fue que se regularizase el pavimento de tal modo que no afecte al rodaje y rebote del balón y también se evitase en un futuro “la previsible acumulación de agua en el campo en episodios de lluvia por el incremento de las deformaciones existentes si no se actuara en el campo de juego”. También se propuso realizar mejoras en la red de pluviales.

Los cambios en el proyecto suponen que el coste de los trabajos ascienda de 835.292 a 982.069 euros, lo que supone un 17,57% más. Al no superarse el 20%, la Ley de Contratos del Sector Público establece que el contratista está obligado a ejecutar esta modificación respecto a la actuación.

La propuesta de modificación del contrato de obra de los campos de A Torre está previsto que sea aprobada hoy en la Junta de Gobierno Local.