A Tina Romero, pintora y dibujante, le llegó la oportunidad de hacer los cabezudos de la comparsa Os Maracos casi por casualidad. No lo dudó y ahora ya forma parte de la historia del Entroido coruñés. Feliz de que se vuelva a celebrar, confiesa qué obra de las suyas le gusta más y cuál espera poder hacer pronto.

¿Cuándo empezó a hacer estos cabezudos y por qué?

Creo que fue en el año 1996. Ahora estoy jubilada, pero yo era profesora de dibujo y pintura. Me lo pidieron y lo hice. Mi hermano es el que hace las fallas de San Juan y mi padre también se dedicó a esto. Me viene de familia.

¿Cuál fue la obra más complicada?

Eso depende. Pero creo que los más difíciles son los más guapetes, como Pedro Sánchez.

¿Y de qué cabezudo está más orgullosa?

Del de Mariano Rajoy. Yo nunca había hecho nada de esto cuando me lo pidieron, solo pintura y dibujo, así que con los años fui mejorando.

¿Cuánto tarda en hacerlos?

Depende de cada uno, la verdad. Los iba haciendo en horas que tenía libres porque estaba muy ocupada con mis clases. Me gusta mucho el resultado. Estoy orgullosa. Me gusta mucho verlos por la calle. Siempre me gustó el Carnaval, es una alegría para la ciudad.

¿Ahora le tocará hacer a Inés Rey?

Digo yo. Alguna vez será alguna mujer. Esperemos que sí. Eso es cosa de Os Maracos. De momento, este año no tengo encargos.