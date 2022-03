¿Cuál es su proyecto para el PSOE local?

He asumido mi responsabilidad presentándome a la secretaría general. El PSOE en Galicia ha abierto una nueva etapa, un cambio que iniciamos con Valentín González Formoso al frente, con una vocación integradora, con la vocación de formar los mejores equipos para que el PSOE recupere el lugar que le corresponde en Galicia. Lo hicimos también en la provincia, apostando por el mismo modelo que lideraba Bernardo Fernández como secretario provincial. Han sido dos procesos que contaron con el respaldo mayoritario y claro de la agrupación de A Coruña que, además, tiene representación en las nuevas direcciones y ahora toca renovar aquí el partido con el espíritu de consolidar ese cambio, con la misma vocación integradora. Para recuperar el liderazgo que necesita el Partido Socialista en la ciudad, un partido que no esté ausente de los problemas de la ciudad y, como dije el día que me presenté, que tenga posicionamiento, opinión y presencia.

¿Por qué ha decidido dar el salto a liderar el partido?

La candidatura que presento pretende, en primer lugar, reforzar al Partido Socialista local, sumando e integrando a todos los que tengan que aportar, que son muchos, y sobre todo porque el PSOE en la ciudad tiene que dejar de mirarse internamente, tiene que empezar a mirar hacia fuera. Lo que la gente está esperando de nosotros es que los escuchemos, que nos preocupemos por sus problemas, que dejemos de perder el tiempo en cuestiones internas que no le importan a nadie y eso se consigue con un PSOE fuerte, capaz, que esté implicado con los problemas de la gente y con la ciudad. Que vaya en la misma dirección del Gobierno, que vaya acompañando esas políticas transformadoras que se están haciendo en la ciudad. Con los mejores resultados del Partido Socialista en A Coruña, cuando gobernamos en el Ayuntamiento, que fueron muchos años con mayorías absolutas y éxitos electorales, el partido estaba apoyando la acción de gobierno, integrado en la sociedad, escuchando con cercanía y atendiendo a los problemas de los ciudadanos. No mirando para dentro. Ese es el objetivo a recuperar.

Habla de una vocación integradora. Entonces, ¿hay división ahora?

Hablo de vocación integradora porque somos muchos militantes que tenemos que aportar. Vamos a recuperar la voz y la experiencia de todos esos militantes que están pegados a la sociedad y a los problemas del día a día, con todas las sensibilidades existentes y con un partido fuerte y unido y que trabaje para consolidar ahora mismo el Gobierno y alcanzar mejores resultados en las siguientes convocatorias electorales.

¿Es incompatible ser alcaldesa y secretaria general como apunta su rival?

Es muy positivo que la alcaldesa sea la secretaria general y pueda estar cerca de los militantes, para que esa correa de transmisión de los problemas sociales tenga una línea directa con el Gobierno municipal, que es quien está llevando a cabo esas políticas transformadoras en la ciudad. Considero que no es incompatible, me veo absolutamente capacitada para desempeñar ambas funciones. Es una afirmación que cae por su propio peso: El presidente del Gobierno es el secretario general del PSOE y nadie dice que no pueda hacer las dos cosas. El presidente de la Diputación es alcalde de As Pontes y secretario general del PSdG. Emilio Pérez Touriño era secretario general del PSdG y presidente de la Xunta. No voy a entrar en eso porque el argumento se desmonta solo.

¿Tiene definido quién la acompañará en el equipo?

Va a ser una ejecutiva que va a integrar, que va a contar con muchos militantes con trayectoria profesional en movimientos sociales y que están pegados a la ciudad. Esa propuesta de ejecutiva la presentaré en tiempo y forma, como marcan los estatutos, pero va a representar a todo el conjunto del partido y, lo más importante, que va a ser un reflejo de la sociedad coruñesa. El PSOE es el partido que más se parece en la ciudadanía.

¿También habrá posibilidad de integrar la candidatura de Eva Martínez Acón?

He dicho que tengo vocación integradora, entonces por supuesto que si me quieren trasladar sus ideas mis compañeros y compañeras que estén dispuestos a trabajar en esta línea de conectar el partido con la sociedad, estaré encantada de integrar a todo el mundo en mi candidatura.