De la calle al teatro

En las calles de A Coruña se esconde una joya. Tras una apariencia tímida y unas inconfundibles coletas anaranjadas, la voz inimitable de Nuria Yusta inunda, a mediodía y por las tardes, el vacío (o el lleno, según toque) de las calles coruñesas. Un talento natural y difícil de encontrar que está a punto de transgredir sus fronteras habituales y conquistar a un público que se sale del habitual de las terrazas.

Hace poco menos de un año, a raíz de la publicación del libro Vagos y maleantes, que recoge las vivencias de los artistas callejeros más singulares y queridos de la ciudad, la intérprete confesaba un anhelo en estas páginas. “Mi sueño es cantar a The Carpenters en un auditorio lleno de gente”. Mañana, o, mejor dicho, pasado, ese sueño está a punto de cumplirse. Yusta rendirá tributo a la banda de su infancia y de su vida en la casa da Cultura de Bertamiráns, pasado mañana, a las 20.30 horas. El grupo no podría ser otro. “He crecido con su música, mis padres ponían siempre sus discos”, recuerda.

Una oportunidad que no deja de agradecer y que ha surgido tras tocar muchas puertas. “Pregunté al Concello y me dijeron que me cedían la sala para cantar. Fue una gran alegría. Probé en varios sitios, seguiré haciéndolo. Me encantaría trasladarlo a otros auditorios”, admite. La primera parada en Bertamiráns no solo es el principio de un camino prometedor, sino también el punto de partida a sus ambiciones: primero, llenar las butacas de la casa da cultura, segundo, ir mejorando su espectáculo, y encontrar quién la acompañe sobre las tablas. “Me encantaría que se llenase, que la gente viniese a verme. Me falta tener más escenificación. Ahora uso bases musicales, pero me encantaría realizar el tributo con músicos, pero para empezar está bien”, relata.

No es la primera vez que cambia el callejero por las salas de concierto, ya lo hizo, hace algunos años, en su natal Barcelona, una ciudad que, asegura, no trata tan bien a sus músicos y artistas como A Coruña, y su periplo no termina aquí: continuará el mes que viene con un concierto en el Fórum Metropolitano y, próximamente, con alguna otra sorpresa “a lo grande” que no se atreve a revelar para no tentar a la suerte.

Por el momento, y a la espera de su esperado debut, Nuria Yusta, artista a cielo descubierto, afina el repertorio con el que agasaja diariamente a los coruñeses de a pie, su público más fiel, cuyos gustos ya empieza a conocer. “Lo que más le gusta a la gente son las canciones gallegas, de aquí, y también mexicanas. La ópera y The Carpenters es donde me siento más cómoda, pero estoy intentando aprender de todo”, confiesa.