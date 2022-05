La concejala de Deportes recurrirá la sentencia que anula su nombramiento

La concejala de Deportes, Mónica Martínez, recurrirá la sentencia que anula su nombramiento y lo hará a título personal. Ha solicitado, y el juzgado la ha aceptado, su personación en el caso como codemandada para poder tener acceso a la sentencia que, según asegura en el escrito presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, conoció a través de los medios de comunicación. Martínez, a través de su letrada, adelanta en este escrito, con fecha del 2 de mayo, —al que ha tenido acceso este diario— que formulará un recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que anula su nombramiento como concejala de Deportes y la obliga a devolver las cantidades percibidas desde que se produjo su toma de posesión. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 aceptó la personación de Martínez al día siguiente y ordenó que se le facilitasen tanto la sentencia como el escrito de aclaración del cumplimiento del fallo solicitado por el Concello.

El Gobierno local defendió en varias ocasiones que el nombramiento se había hecho conforme a derecho y sin incurrir en un caso de transfuguismo. Preguntada ayer por este diario por si finalmente el Concello había decidido si recurriría o acataría la sentencia, la alcaldesa, Inés Rey, aseguró que no iba a hablar más de ese tema y se remitió a la defensa que había hecho del nombramiento el portavoz municipal, José Manuel Lage, en el pleno. Sin aclarar cuál será el siguiente movimiento del Concello en este procedimiento judicial iniciado por un recurso de Marea Atlántica. Rey afirmó también que el día anterior, durante la sesión plenaria, no había prosperado la moción presentada por Marea Atlántica que solicitaba al Gobierno local que destituyese de su puesto a Martínez. Solo votaron a favor los concejales de Marea y la edil no adscrita Isabel Faraldo.

El Concello solicitó al juzgado una aclaración de la sentencia, ya que no le quedaba claro cómo tenía que calcular las cantidades que, en cumplimiento del fallo, tendría que devolver la edil. Si es el total del salario percibido o si es la diferencia entre el sueldo que tenía cuando era miembro de la Corporación municipal, pero estaba como no adscrita y con una dedicación del 75% de su jornada, y la retribución que le corresponde como titular del área de Deportes. El plazo de presentación de recursos está interrumpido hasta que el Concello reciba las aclaraciones solicitadas.

Mónica Martínez explicó ayer a este diario que la decisión que tome la alcaldesa, Inés Rey, sobre su futuro “bien tomada estará” y que será acatada “con lealtad”, ya que fue ella quien apostó por su nombramiento en base a unos informes técnicos. Eso incluye la posibilidad de que el Concello acate la sentencia y la destituya de su puesto para evitar un fallo que confirme el transfuguismo justo antes de las elecciones municipales.