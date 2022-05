La Orquesta Sinfónica de Galicia renovó la dirección del coro con la incorporación de Javier Fajardo como director adjunto. El director gallego se incorpora al proyecto bajo el mando del tenor y director ilustre Carlos Mena. Fajardo ha colaborado con la Sinfónica de manera esporádica en los últimos años, al mismo tiempo que ejercía como director del coro de la Universidad de Valladolid. Mena y Fajardo relevan en el puesto a Joan Company.

¿Cómo se le presentó la oportunidad de unirse al coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia como director asociado?

Es una etapa nueva. La afronto con muchísima ilusión y voy a poner todo mi esfuerzo y mi cariño para que el coro siga siendo una referencia vocal. Estos últimos años en los que he colaborado con el coro han sido muy buenos y me han permitido conocer las necesidades del grupo. Esto, sumado a la relación con los cantantes, hace que tenga muchas ganas de ponerme manos a la obra.

¿Qué puede aportar al coro de la Orquesta Sinfónica?

Entre las cosas que puedo dar es mi conocimiento del mundo musical gallego. Desde el coro queremos que la proyección no esté exclusivamente focalizada en el público asistente a los conciertos de la temporada de la Sinfónica. Creo que el coro puede tener una potencialidad mucho más allá de lo que vienen siendo estos conciertos. Querríamos que llegase a toda la sociedad gallega porque creemos que los coros y la música vocal tienen un carácter especial y por la que todos los públicos tienen cierta afinidad. Qué mejor que una persona gallega haga que el coro se focalice en satisfacer las necesidades de toda la sociedad gallega. Ha colaborado anteriormente con la agrupación.

¿En qué va a consistir su labor en esta ocasión y cómo se va a desarrollar el día a día con los cantantes?

En el nuevo proyecto vamos a repartir las tareas, que hasta ahora venía haciendo su director, Joan Company. Vamos a separar la labor de dirección o planificación artística, que la llevará Carlos Mena. Él va a ser quien diseñe los programas sinfónico y coral, quien elabore el trabajo a desarrollar anualmente en referencia a lo técnico y musical. Y yo sería el que ejecutaría ese trabajo propuesto por la dirección. Es una función más musical, casi como una labor de orfebrería.

¿Qué opina de trabajar al lado de una figura como Carlos Mena?

Trabajar con Carlos Mena es una oportunidad única para todos. No solo para mí, sino también para los cantantes gallegos que están en el coro y para otros cantantes que puedan estar interesados en trabajar con nosotros. Es una referencia nacional e internacional. Lleva siendo una figura de la música vocal española los últimos veintes años. Allá por donde va lleva su sello de calidad. Yo creo que es una oportunidad única. Su experiencia y su buen criterio van a hacer que el proyecto consiga continuidad y busque la excelencia.

¿Cómo va a compaginar el nuevo cargo en la Orquesta Sinfónica de Galicia con su trabajo como director del coro de la Universidad de Valladolid?

Los directores normalmente solemos trabajar en muchos sitios a la vez. Tengo la suerte de que en Valladolid tienen mucha flexibilidad. En Galicia también se valora que los directores no solo trabajemos en un espacio concreto, sino que tengamos nuestro recorrido artístico en otros lugares. Yo creo que es algo que debería ser algo casi obligatorio para los directores que se nutran de otras agrupaciones e instituciones que representan. Creo que esto lo único que hace es sumar al proyecto y no va a haber ningún problema para compatibilizar ambas cosas. Además, no hace mucho fui papá y cuando uno es padre se organiza cien veces mejor que cuando no lo era.

¿Ha tenido la oportunidad de ponerse a a trabajar con el coro desde su nombramiento?

Actualmente estamos trabajando codo a codo el director artístico, Carlos Mena, y yo, de cara a la temporada que viene. En principio estamos sentando las bases sobre los objetivos prioritarios que necesita el coro a nivel técnico y de grupo, cuales son las potencialidades y atender los focos de interés que nos parece que deberíamos seguir. Estamos ultimando los detalles y a la espera de que se presente la nueva temporada en breve.