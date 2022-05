Morriña Festival pone a la venta esta tarde, a las 18.00 horas, las entradas por días para su segunda edición, la primera de gran formato, tras dar a conocer qué artistas formarán parte de la programación en cada jornada, los próximos 15 y 16 de julio. Las localidades pueden adquirirse en ataquilla.com, a partir de los 39 euros en cualquier sector de la grada y de 49 en pista, más gastos de gestión.

Maluma, Crystal Fighters, Black Eyed Peas, Ozuna y Franz Ferdinand son algunas de las actuaciones que acogerá este verano el estadio de Abanca – Riazor, en lo que supone la vuelta a los conciertos de este recinto municipal.

El Morriña Festival espera acoger a decenas de miles de personas cada día y posicionarse entre los principales eventos de música en directo en el norte de la península.

Los abonos para los dos días tienen un precio que va desde los 49 a los 89 euros, más gastos. El número máximo de entradas por compra es de ocho abonos.

La organización explica que los asientos en la grada no estarán numerados y que no se permitirá el cambio de sector. Es decir, con la entrada de pista no se podrá acceder a la grada y desde las gradas tampoco se podrá acceder a la pista ni a ningún otro sector distinto al que corresponda cada abono.

Los horarios finales de las actuaciones se publicarán en las semanas previas al festival, debido a motivos logísticos de cada artista. La apertura de puertas cada día está prevista para las 15.00 horas.