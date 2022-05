El teatro Rosalía de Castro será este viernes a las 20.30 horas el último escenario de la gira de primavera de Rastros, la obra de Roberto Vidal Bolaño coproducida por Condetrespés y el Centro Dramático Galego. La pieza recuerda el vigésimo aniversario de la muerte del dramaturgo y cuenta en su elenco, entre otros, con Mateo Franco. El actor coruñés da vida a Xan, un hombre que desecha la idea del activismo por la soberanía de Galicia.

Llegan al teatro Rosalía de Castro con la obra Rastros, de Vidal Bolaño. ¿Cómo surgió este proyecto?

Con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Roberto Vidal Bolaño hemos coproducido esta obra desde Condetrespés, junto con el Centro Dramático Galego. Terminamos la gira de esta producción este viernes por la tarde en el Rosalía de Castro.

¿De qué trata la obra?

La obra trata sobre una mujer, Esther, que vive en unas condiciones de vida arriesgadas. Es una mujer que vive rápida e intensamente todo lo que hace. En su apartamento aparece tres hombres que la han acompañado de maneras diferentes a lo largo de su vida. Ha estado casa con uno, ha tenido un hijo con otro y se ha enamorado del tercero, que está en la cárcel. Es una obra muy política. Habla de la idea de Galicia y de lo que significa el nacionalismo y sus vertientes. Un personaje acaba en la cárcel, otro se convierte en un literato y otro abandona la idea de la soberanía nacional de Galicia. Esther representa la idea de una Galicia perdida.

¿Cuál es el trasfondo de Xan, su personaje?

Xan es el que abandona el activismo político. Se enfrenta a la situación, y a la vez es el más cercano a ella. Cree que no merece la pena ir a la cárcel por una idea política y es el único que construye una vida más allá. Roberto Vidal Bolaño decía que mi personaje era el más cercano a él. En los ensayos no nos esperábamos esto, creíamos que se identificaría más con el literato. En los ensayos descubrí que había algo raro en el lenguaje. No entendía por qué hablaba de forma poética. Y descubrí que podía tener un problema con la forma de hablar y decidimos hacer un Xan tartamudo. No es muy pronunciada ni excesiva, pero sí nos hizo entender el texto de otra manera.

¿De esa forma han adaptado el texto a su idea?

Es un aporte arriesgado. No tendría por qué ser así. Es probable que si hubiésemos estado investigando un año no hubiese sido tartamudo. O sí. El caso es que ha ido evolucionando. Para nosotros Xan es como que está en otro mundo. Y la tartamudez es la manera de que espectador sepa que hay algo raro en Xan, en su forma de expresarse. Que quizá hay algo que le ha marcado en su infancia que le ha hecho hablar de este modo.

Recuperar los talleres de Actuacoruña

El actor coruñés Mateo Franco quiere seguir con el desarrollo de actividades relacionadas con el mundo de la actuación. A finales del mes de junio planea recuperar los talleres de interpretación de Actuacoruña, que detuvieron su actividad normal debido a la pandemia. Lo harán de la mano de John Strasberg, actor y director teatral que ya había colaborado con las anteriores ediciones de estos talleres, antes de la pandemia. “Es una eminencia de la interpretación”, reconoce Franco. También organizarán un taller conjunto del propio Mateo Franco junto a Francesco Carril. En este caso, su programa se centrará en la interpretación y el análisis de textos y palabras. Su intención es celebrar estas clases entre el 27 de junio y el 1 de julio. Sin embargo, las fechas las adaptarán, aseguran, en función de la demanda de alumnos. Y podrían realizarlo a finales de julio.