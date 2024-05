Leyma, doce años cogiendo papeletas

La suerte es para quien se la busca. Y en el Básquet Coruña llevan diez años cogiendo papeletas para verse en la situación actual, a un partido de subir a la ACB. Desde que el club llegó a la LEB Oro, antesala de la máxima categoría, en la temporada 2012-13, solo se ha quedado fuera del play off de ascenso en dos ocasiones. En todas las demás, fue sacando número para que si no era este año, fuera otro o el siguiente. Lo más lejos que llegó fue hasta las semifinales, pero en otras ocasiones se quedó por el camino al caer contra el rival más fuerte e incluso forzándole hasta el quinto partido. El Leyma ha trabajado como una hormiga. Ocho play off de ascenso de diez posibles, a los que añade la tercera posición en la que le frenó el COVID en 2020. Si el viernes no lograse el objetivo en Melilla, todavía le quedaría una segunda oportunidad, vía play off. Sería el noveno. Pero es un escenario que nadie quiere ni imaginar.

En los años de historia del equipo coruñés en la LEB Oro, solo hubo otro equipo con tanta insistencia y fue el Palencia. También buscó el ascenso en ocho play off hasta que lo consiguió, precisamente el curso pasado, a la octava. Cuando el Granada logró el premio directo, después de una liga luchada de tú a tú al Estudiantes, el Palencia se hizo con el otro billete al ganar la final a cuatro en la que batió a Valladolid y San Pablo Burgos en su camino a la ACB. También el Breogán llegó a seis play off en estos últimos doce años, pero hay que tener en cuenta que no ha participado en esta categoría en las últimas tres campañas, desde que ascendió en la 2020-21, precisamente de la mano de Diego Epifanio. El tercer club que acumula más participaciones en la lucha por la ACB es el Oviedo, con siete, con Melilla y Valladolid por detrás con cinco. De ellos solo los pucelanos están clasificados este curso, por lo que sumarán un nuevo play off, el sexto desde 2012.

El Leyma dio la sorpresa ya en su primer año en la categoría. Con Antonio Herrera en el banquillo, el objetivo era la permanencia, asentar el proyecto en la LEB Oro después de haber conseguido la plaza en ella por la vía administrativa. Así que sobre la cancha no dejaron dudas de que iba muy en serio. No pasó de los cuartos de final contra el River Andorra, al que puso contra las cuerdas al ganarle ya el primer partido de la serie y recuperando el factor cancha. Después los naranjas perdieron el segundo, ganaron el tercero en A Coruña y tenían en su mano clasificarse para semifinales en casa, pero Andorra le dio la vuelta a la eliminatoria en el cuarto en el Palacio y sentenció en el quinto.

Volvieron al play off al año siguiente, ya con Tito Díaz, pero esta vez el Oviedo dio cuenta de los coruñeses por la vía rápida, 2-0 en cuartos de final. En la 2014-15 se quedó fuera, pero el club tuvo paciencia con Díaz, que en la 2015-16 rozó la proeza con uno de los play offs más recordados por los aficionados. Cinco partidos de infarto en cuartos de final contra el Breogán: 90-86 y 85-90 en el Palacio; 75-76 y 90-83 en Lugo y la explosión en el quinto en A Coruña: 99-63. Y otros cinco duelos en semifinales contra un Melilla, al que visitaron buscando la final. El premio fue para el rival, aunque no llegó a ascender por temas administrativos.

El Leyma - Castelló logra la mejor entrada de la historia en O Forno /

El Leyma no regresó a unas semifinales hasta 2021. Por el camino cayó en cuartos de final contra el Palencia (2016-17), el Manresa (posteriormente campeón, en la 2017-18) y se quedó fuera en la 2018-19, lo que fue la sentencia de Gustazo Aranzana y supuso la llegada de Sergio García. Este llevó al equipo a la tercera plaza en el año del COVID, a las semifinales contra Granada a solo tres partidos, con victoria a domicilio en el primero y la posibilidad de cerrar en casa, pero perdiendo los dos siguientes; y con derrota frente al Girona de Marc Gasol en 2022. Y ya el año pasado con Diego Epifanio, y tras ser terceros en la fase regular, cayeron en cuartos frente al Gipuzkoa.

