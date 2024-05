El Liceo, sin pista la semana que empieza el ‘play off’

La Youth League de kárate, que fue un éxito en 2023, traerá la próxima semana a la ciudad a más de tres mil jóvenes deportistas de todo el mundo. Pero de miércoles a domingo dejará sin el Palacio de los Deportes de Riazor al Liceo justo los días previos a que arranque el play off por el título y le obligará a jugar el primer partido de los cuartos de final frente al Voltregá en un horario atípico como el domingo a las 20.00. También tendrá que cambiarse de ubicación el HC Coruña para jugar en el pabellón del Agra su último partido de liga frente al Palau. Y siempre y cuando el Leyma no ascienda el viernes en Melilla, pasará lo mismo con los naranjas, que no podrían hacer uso de su cuartel general para preparar el play off para subir a la ACB que empezaría también ese fin de semana y en casa. La pista no es el único recinto del Palacio afectado, ya que también cerrará la actividad en las pistas de atletismo y las salas de musculación y gimnasios, así como el rocódromo y la Polideportiva 1 de Riazor, donde se situarán las zonas de entrenamiento.

Lo que no es un problema para la mayoría, pues se trata de un hecho puntual, se agrava en el caso de los equipos que están en el momento decisivo de la temporada. Uno es el Liceo. Aunque la fase regular de la competición terminó el pasado domingo 5 de mayo, era de suponer que los verdiblancos, como todos los años, estarían en la resolución final por el título más allá de esa fecha. Lo mismo que el Leyma, que termina este viernes 10 de mayo, aunque en su caso su gran temporada le ha llevado a optar a tener vacaciones anticipadas. Pero lo normal es que sí le hubiese pillado en pleno play off. Incluso el HC Coruña podía haber llegado con opciones de luchar por el título de la OK Liga Iberdrola en una última jornada puesta en el calendario para el sábado 19 de mayo. La Youth League de kárate, según la página de la Federación Internacional, está programada desde noviembre del año pasado, por lo que el Concello pasó por alto la postemporada en forma de play offs y que en las fechas escogidas podía poner en peligro la temporada de dos de los equipos profesionales que hay en la ciudad y un tercero que es de máxima categoría.

Liceo-Voltregá, domingo a las 20.00 horas

El Liceo, que aún no sabe dónde entrenará de miércoles a sábado, llegó a un acuerdo con el Concello para jugar el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final del play off contra el Voltregá el domingo 20 a las 20.00 horas. Pero todavía está pendiente de la confirmación del horario por parte de la Federación Española de Patinaje. Si esta no lo acepta y tampoco las alegaciones ni del propio club ni del Concello, que se ha comprometido a apoyarle, tendrá que trasladar el choque a otra cancha de la ciudad, con menos capacidad de público y, por tanto, perdiendo parte del factor pista que se prevé fundamental en un emparejamiento con las fuerzas tan igualadas. El HC Coruña ya no tuvo esa posibilidad de mover su partido porque al tratarse de jornada unificada (sábado a las 13.00 horas), se tuvo que ir al Agra. La Youth League es una de las competiciones más prestigiosas a nivel internacional de kárate. El año pasado se disputó entre el 27 y el 30 de abril y el presidente de la Federación Gallega, Óscar Lafuente, cifró en cinco millones el impacto económico que dejó en la ciudad.

