La vuelta a la hoja calmó los nervios de los estudiantes de A Coruña

Los campus de Elviña y A Zapateira respiraron este martes los nervios que afloraban en la piel de los más de 2.600 estudiantes que comenzaron las pruebas de acceso a la universidad, de la Comisión Interuniversitaria de Galicia. Fueron concretamente 2.692, casi 150 menos en la ABAU del año pasado.

Los alumnos se distribuyeron en seis recintos habilitados por la Universidade da Coruña: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, la facultad de Informática, la de Derecho, la de Economía y Empresa, la de Filología y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.

“El examen de Lengua es el más difícil porque la literatura es muy densa”

Se mascaba la tensión a primera hora de la mañana en los buses urbanos camino del campus. Los papeles completamente subrayados con colores fluorescentes iban y venían entre archivadores y mochilas. La primera prueba fue la más temida por muchos: Historia de España. Los nervios, propios e inoculados por estudiantes mayores, pusieron a prueba a los jóvenes de la generación del 2004.

Con la vuelta a la hoja y las primeras palabras caligrafiadas sobre el papel, había que dejar a un lado todo y centrarse en el examen. Para alivio de algunos estudiantes, cayó la Ley General de Ferrocarriles de 1855. Otros de los temas propuestos fueron la crisis de la Restauración de comienzos del Siglo XX y la Transición, con la Constitución de 1978. También cuestionaron sobre la romanización, el imperio español en el Siglo XVI o la guerra de Sucesión.

“Ambos queremos hacer INEF, así que tenemos que esforzarnos al máximo”

La primera hora y media de ABAU transcurrió rápido. Y la entrega del papel dio paso a numerosos suspiros de alivio y preguntas entre compañeros para certificar el acierto común, o para animarse de cara a la siguiente prueba.

Todos coincidían en que los nervios se había marchado casi por completo. Y en que el repaso de última hora no podría obrar milagros si no se había trabajado bien en las últimas semanas. “A estas alturas ya estás un poco cansado, mentalmente no das para más”, comentó Pablo, alumno del Hogar de Santa Margarita.

“La profesora de Historia nos dio mucha caña, pero cayó lo que decía”

Media hora de descanso entre el primer examen y el segundo, el de Lengua Castellana. La esperanza del alumnado de varios centros pasó por centrarse en la gramática y en el comentario de texto. La clave estuvo en los libros: Plenilunio, Romancero gitano y Crónica de una muerte anunciada. Los examinados se quejaron de la extensión de las preguntas de literatura, sobre Buero Vallejo y el teatro en la Posguerra.

“A estas alturas ya estás cansado y mentalmente no das para más”

El almuerzo les dio tiempo de sobra para inspeccionar el que podría ser su campus a partir de septiembre. Aunque la mayoría optó por volver a los colores chillones de los apuntes y revisar el funcionamiento de la calculadora. La sesión de tarde arrancó los primeros exámenes de las materias troncales de modalidad: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Fundamentos del Arte.

En la última ronda se quedaron solo los estudiantes que escogieron como optativa Economía de la Empresa y Diseño. Con las sensaciones de los primeros exámenes, los bachilleres se aventuran a hablar de la carrera que quieren cursar. Unos lo hacen casi en presente. “Yo tengo una beca de deportista de élite. La nota de corte no me influye demasiado, pero aun así es importante hacerlo bien”, explica Roi Losada, alumno del Eusebio da Guarda.

“Lo más difícil es Gallego porque la gramática es más complicada”

Otros comienzan a emplear en subjuntivo porque creen que su nota será suficiente para pasar el corte. Las opciones de estudios son casi ilimitadas. Desde los habituales dobles grados de ADE y Derecho hasta titulaciones de nueva creación que todavía no cuentan con su primera promoción de graduados. “Yo quiero estudiar Creación Digital, Animación y Videojuegos”, comenta Diego, estudiante del IES Isaac Díaz Pardo de Sada.

“Historia de España e Historia del Arte son las que más miedo nos dan”

Hoy continúa la ABAU con los idiomas por la mañana: gallego, a las 9.00 horas, y la Primera Lengua Extranjera, a las 11.00 horas; así como los exámenes de Matemáticas y Latín, de 13.00 a 14.30 horas. La tarde la protagonizan Dibujo Técnico, Artes Escénicas, Segunda Lengua Extranjera, Química y Griego. Las pruebas terminan este jueves y los resultados se sabrán entre el día 14 y el 15 de junio.