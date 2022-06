Os XXI Premios Opinión da Música de Raíz entréganse esta noite no teatro Rosalía. As candidaturas están moito máis repartidas que en anteriores edicións e os proxectos elixidos son máis heteroxéneos. Esta noite prémianse os artistas que están a traballar e desenvolver a música de raíz e abordan a creación musical desde diferentes prismas.

Nesta ceremonia que celebra a música de raíz estarán presentes a Asociación Cultural Donaire, que serán os encargados de abrir a gala cun espectáculo de danza acompañado de pandeiretas, gaitas, acordeón e percusión. Tamén o grupo Zumaque, galardoado na anterior edición, traerá algunha peza nova ao escenario do teatro Rosalía e para pechar a gala estarán as cantareiras de Zoelas, que mesturan a música tradicional cun amplio abano de posibilidades sonoras.

Os gañadores dos premios coñeceranse durante o transcurso da gala. Pancho Álvarez opta a tres categorías: mellor artista, mellor canción orixinal e mellor disco. Caamaño & Ameixeiras tamén conta con tres nominacións e opta a levarse os galardóns en tres categorías: mellor tema orixinal, mellor adaptación dunha peza tradicional e mellor disco.

O Cuarteto Carmuxo, que xa recibiu un galardón no anterior formato dos premios, repite presenza no cadro de finalistas: mellor adaptación dunha peza tradicional e mellor disco.

Xoán Curiel tamén aparece en dúas categorías -mellor artista e mellor disco-, como o contrabaixista Álvaro Iglesias -mellor artista e mellor adaptación dunha peza tradicional-.

Optan a un premio outros catro traballos editados o ano pasado. Beatriz Martínez aparece como mellor artista. Entre as mellores composición propias sitúanse un tema da banda Timparrantela composto pola pianista Olga Brañas e unha creación de Rosa Cedrón, que xa sabe o que é gañar nesta categoría con Benditas Feridas.

Entre as adaptacións de tema tradicional ten o seu lugar unha canción de Xurxo Fernandes, un artista fondo coñecedor do folclore galego que anovou o enfoque dado á sonoridade neste disco ao tender pontes co Mediterráneo.