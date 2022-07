Miguel Lorenzo: “Hay que hacer que los jóvenes se queden: no encuentran empleo ni alquiler asequible”

Miguel Lorenzo (Pontevedra, 1961) entró en la corporación municipal coruñesa en 2007 por el PP, y entre 2011 y 2015 fue edil de Servicios Sociales. En 2015 dio a la política estatal como diputado y desde 2019 es senador. Desde este viernes es el nuevo presidente de los populares en A Coruña, y su probable candidato a la alcaldía el próximo año.

Fue el único que se presentó. ¿Se pidió a otros que no lo hiciesen?

No. No se habló con nadie. Fue un proceso abierto. Me hubiera gustado que se presentara alguien más.

La portavoz municipal, Rosa Gallego, y el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, sonaban como posibles candidatos. ¿Han hablado?

Los dos hubieran sido también grandes candidatos. Hablé con ellos, tomé esta decisión, y ellos me apoyaron y animaron. Me han avalado y estarán allí conmigo. Seguiré trabajando con ellos porque son dos personas, para mí, extraordinarias. Y fundamentales en el partido. Reconozco el gran trabajo que ha hecho Gallego.

¿Estarán en la lista en 2023?

Cada cosa en su momento. Rosa Gallego va a estar donde quiera estar, eso lo tengo claro.

Define su forma de liderazgo como “equipo, equipo, equipo”.

Liderazgo es saber unir, sumar, escuchar, crear ilusión, motivar y trabajar con las personas. No concibo los liderazgos únicos, yo concibo el trabajo en equipo. La decisión al final siempre la tomaré yo, pero tienes que saber dejarte aconsejar. Me estoy rodeando de mucha gente, con muchas sensibilidades distintas.

¿Va a ser concejal?

Antes que yo hay dos personas que pueden optar o no a ser concejales, muy válidas, la parlamentaria Begoña [Freire] y [Carlos] Sánchez-Tembleque. Tendrán que tomar su decisión y yo tomaré la mía. Mucho más pronto de lo que se piensa.

La edil Mayte Gutiérrez dejó su acta. ¿Fue para dejarle espacio?

No, no, no tuvo nada que ver. Fue porque le surgió una oportunidad laboral muy buena.

¿Pactaría con otros grupos?

El escenario que me planteo es la mayoría absoluta. Viendo las derivas de los otros partidos es la única forma que tenemos de gobernar.

¿Y si necesitase a un edil de Vox?

Si Vox quiere apoyar al PP me parece bien, pero hay líneas rojas que nunca voy a traspasar.

¿Líneas que traspasa Vox?

Que yo no comparto con Vox.

Para la mayoría absoluta, o se reduce el voto de izquierdas o se amplía el del PP.

Mi estrategia va a ser buscar voto, conseguir la confianza. Estuve de concejal, la gente me conoce, y voy a trabajar para conseguir la confianza de todos, independientemente de su ideología. Y si fuera alcalde, voy a gobernar para todos.

Dejando fuera la ideología, queda el programa. ¿Cuál es?

Es muy pronto para hablar de eso, oficialmente me he postulado para ser candidato a alcalde, la decisión la va a tomar el partido. Lo que sí voy a transmitir es mucha ilusión, que esta ciudad tiene que volver a ser aquel referente que fue en Galicia y en España. Hay ciudades en las que me puedo fijar y están gobernadas por el PP, como Málaga o Vitoria. La ciudad lleva siete años parada y dormida, y tenemos que despertar, ponernos a trabajar. Mi programa es intentar unir a toda la sociedad civil, a todas las organizaciones importantes, y devolverla entre todos al lugar que nunca debió dejar.

Gobernaron entre 2011 y 2015, ¿a qué época se refiere como referente, también a la de Vázquez?

Sí, por supuesto, la ciudad era conocida en toda España. Vine a A Coruña porque era la ciudad gallega que más oportunidades ofrecía. Todo eso lo hemos perdido. Hoy la gente joven no puede pagarse un alquiler, no encuentra trabajo, tiene que irse a vivir al área metropolitana. Hay que trabajar para que la gente joven tenga oportunidades.

¿Qué imitará de Málaga y Vitoria?

Vitoria es una marca de ciudad, y de Málaga aprovecharía el proyecto Picasso, aquí totalmente olvidado.

Está la muestra en Bellas Artes...

Hace falta mucho más. Estamos dejando marchar mucho legado picassiano. A Coruña era un referente cultural, y desde hace años la cultura está abandonada. Dónde están las obras de teatro, dónde está el museo Fenosa… Hemos perdido mucho y tenemos que recuperarlo. Uno de los pilares en los que me voy a apoyar es el del mundo de la cultura.

Fue edil de Servicios Sociales.

Son fundamentales, en el Estado de Bienestar las ayudas a los más vulnerables. Seguir el camino que marqué en su momento. No solo hay que ayudar a salir de una mala situación, sino buscar inserción.

Ha habido iniciativas desde 2015, como la renta municipal.

Se ha vendido muy bien, pero tendría que ser un programa de la Xunta y el Estado. Hay que analizar para qué sirve, y sobre todo creo que le falta la integración.

¿Dónde buscará consensos?

En lo que beneficie a A Coruña. En los grandes proyectos de la ciudad, el partido que apoya al gobierno municipal le quita ese apoyo, y muchos han salido adelante porque el PP ha apoyado y tiene sentido de ciudad. Lo que no puede ser es lo de las administraciones peleadas. La administración estatal tiene totalmente abandonada a la ciudad, no hay inversiones, lo hemos visto con la presidencia europea.

¿Qué temas que trató como senador impulsaría como alcalde?

Uno de los más importantes, es impulsar las infraestructuras, llevamos un retraso de muchos años. Cuando gobernaba Carlos Negreira se iban a hacer inmediatamente Alfonso Molina o la intermodal. Han pasado siete años, no se ha hecho nada. Se hizo la entrada en Santiago, en Vigo, y en A Coruña no. Esto es evidente. En la intermodal llevamos muchísimo retraso. Santa Lucía, lo mismo. Cuando yo dejé la concejalía estaba encauzado el centro cívico de Cuatro Caminos. Seis años tardaron en hacerlo.

En varios de estos casos están implicadas otras administraciones, entre ellas la Xunta.

La Xunta colabora, y encontró un gobierno municipal, sobre todo con la Marea, que estaba en contra de todo lo que venía de ella, que paralizo todos los proyectos iniciados porque eran del PP. Desde que llegó el PSOE, como están apoyados o secuestrados por los concejales de la Marea, tampoco la ciudad está avanzando. Es lo que los coruñeses me cuentan en la calle, que la ciudad está paralizada.

¿Cuál es su apuesta para revitalizar la economía coruñesa?

Atraer inversión, atraer talento.

¿En qué sectores?

En todos. En el audiovisual, en las nuevas tecnologías… Hay que crecer en viviendas porque la gente joven no tienen dónde vivir a precios asequibles. Hay que conceder licencias, pides una licencia en el Ayuntamiento aunque sea para una reparación y tardan seis u ocho meses. Y detrás hay una empresa que crea empleo. Tengo un comité de asesores, gente que me va a dar buenos consejos sobre lo que debemos hacer. ¿Lo fundamental? Que A Coruña sea una ciudad de oportunidades, que cree empleo, donde la gente joven pueda quedarse y de la que el talento no se tenga que marchar.