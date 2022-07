La asociación AGA-Ucraína reclama al Concello de A Coruña la cancelación del concierto que Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra tiene previsto ofrecer en el Festival Noroeste Estrella Galicia el jueves 11 de agosto. También piden a la marca de cerveza que no financie la actuación y, en caso de llevarse a cabo, anuncian acciones de protesta y boicot al espectáculo. El colectivo de ayuda a Ucrania denuncia que se trata de un artista serbio que apoya abiertamente a Vladimir Putin y ha recibido la Orden de la Amistad del presidente ruso, una de las más altas distinciones civiles ofrecidas a los extranjeros en Rusia. Señalan que el pasado 30 de marzo fue suspendido su concierto en el Palau de la Música de Barcelona por la presión de la comunidad ucraniana en Cataluña.

UB40, cabeza de cartel del Festival Noroeste, con conciertos en el muelle de Trasatlánticos “Exigimos al Ayuntamiento de A Coruña, que hasta ahora se ha mostrado sensible con la situación de los refugiados ucranianos en nuestra ciudad, que cancele este concierto”, solicitan.