El Concello ha iniciado la renovación de 226 dispositivos acústicos en semáforos para personas invidentes en la ciudad. Los nuevos sistemas cuentan con tecnología bluetooth y se podrán activar a distancia a demanda de los peatones. Además, según informaron fuentes municipales, se instalarán otros 18 dispositivos nuevos en lugares acordados con la ONCE. El Concello prevé realizar esta renovación durante los próximos cuatro meses.

La ONCE se encargará del asesoramiento sobre el funcionamiento y la instalación del software y el suministro del mando inalámbrico. A través de una aplicación móvil con conexión bluetooth o de un mando, el sistema acústico detectará cuándo hay una persona invidente en el semáforo y activará el sonido de la señal para facilitar el cruce. Esta medida beneficiará no solo a los peatones con dificultades de visión sino también a los vecinos de los lugares en los que están instalados estos semáforos, ya que se desactivará la señal acústica si no se detecta a una persona ciega en el paso, y facilitará su descanso.

Dentro de este plan se incluye también la instalación de 364 sistemas dinámicos de información al usuario sobre el tiempo del semáforo de cruce en verde y rojo, la renovación de 79 reguladores semafóricos controlados en la sala de control de tráfico y la ampliación de la red de comunicaciones de fibra óptica con 21 nuevos nodos de comunicaciones.